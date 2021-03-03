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В сети раскрыли "тайну рождения" шестого ребенка Алека Болдуина
03.03.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Тайна рождения шестого ребенка голливудского актера Алека Болдуина и его жены Хиларии раскрыта: в сети обсуждают новые детали жизни многодетной семьи.
Если кому и удалось удивить своих фолловеров, так это семье Болдуин. Пережив несколько выкидышей, жена актера родила ему пятого ребенка в 2020 году. Но через полгода после радостного события пара объявила, что стала родителями в шестой раз, шокировав своей скоростью и спровоцировав разные версии фанатов.
Теперь же Хилария Болдуин решилась ответить на главный вопрос поклонников: жена актера открыла комментарии в сети и раскрыла тайну рождения шестого малыша.
Жена Болдуина опубликовала первый снимок новорожденной дочери Люсии. Также она рассказала изданию People, что девочку родила суррогатная мать.
Любопытно, что именно этот вариант рассматривали фанаты пары, которые тщательно следили за изменениями фигуры Хиларии, но фитнес-тренер оставалась очень стройной.
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Стало известно, как шестой малыш появился в семье актера через полгода после рождения пятого.
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