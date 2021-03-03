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В США назвали «монстром» российский танк Т-90М

03.03.2021 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американское издание The National Interest назвало «монстром» российский танк Т-90М. На публикацию обратило внимание издание Lenta.ru.


Фото: cezarium.com

Автор материала журналист Марк Эпископос считает, что T-90М «с каждым днем становится все смертоноснее». Модернизированная версия Т-90 привнесла в конструкцию множество улучшений.

В частности, была обновлена башня танка, он получил новую систему управления огнем, комплекс динамической защиты «Реликт», усовершенствованную пушку, а также более мощный двигатель.

«Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», — отметил автор материала.

Ранее немецкое издания Stern назвало российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» «бронемашиной на стероидах». В публикации утверждается, что данная БМПТ является самостоятельной разработкой России, аналогов которой нет на Западе.

 
 
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