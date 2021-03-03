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В США назвали «монстром» российский танк Т-90М
Источник материала: Tut.by
Американское издание The National Interest назвало «монстром» российский танк Т-90М. На публикацию обратило внимание издание
Автор материала журналист Марк Эпископос считает, что T-90М «с каждым днем становится все смертоноснее». Модернизированная версия Т-90 привнесла в конструкцию множество улучшений.
В частности, была обновлена башня танка, он получил новую систему управления огнем, комплекс динамической защиты «Реликт», усовершенствованную пушку, а также более мощный двигатель.
«Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», — отметил автор материала.
Ранее немецкое издания Stern
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