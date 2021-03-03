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Белорусских водителей будут штрафовать за пассажиров-иностранцев с «проблемными» документами

03.03.2021 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теперь белорусские водители будут нести ответственность за незаконный ввоз лиц в страну. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет. Раньше такая норма действовала только для юридических лиц или ИП, но с 1 марта ее прописали в новом КоАП и для физических лиц.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Речь идет про статью Кодекса «Незаконный ввоз лиц в республику Беларусь» (ст 24.56). За ее нарушение водителю грозит штраф до 20 базовых величин (сейчас это 580 рублей).

— Водитель должен убедиться в законности въезда в Беларусь иностранных пассажиров или лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси, — объясняют новшество в ГПК. — Если же он привезет иностранцев без необходимых документов в пункт пропуска, то будет привлечен к административной ответственности.

В Погранкомитете отметили, что это правило касается и въезда из России.

Теперь водителю, в машине которого едет пассажир-иностранец, стоит проверить, есть ли у него паспорт, не истек ли его срок действия и действительно ли он принадлежит данному гражданину. Кроме того, документы иностранца должны быть пригодными для пересечения границы (паспорт не должен быть порван, разрисован, а все записи, печати и подписи не должны быть размыты или стерты).

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Такое нововведение предусмотрено новым КоАП, который вступил в силу с 1 марта.
 
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