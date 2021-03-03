«Мой 55-летний муж сидит на порносайтах и сайтах знакомств». Психолог отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

Читательница пишет о том, что 55-летний муж изменяет ей на протяжении нескольких лет и, несмотря на то, что всё открылось, не собирается менять свою линию поведения. Что делать, если даже в этом случае не хочешь развода, расскажет психолог.





— Нам с мужем по 55, женаты мы шесть лет. Женились по любви, до свадьбы обсуждали те проблемы, которые нас не устроили в предыдущих браках.

Два года назад муж стал гулять то с одной женщиной, то с другой, то в нашем городе, то в другом, куда ездил по работе. Я не знала ничего — это потом уже рассказали в подробностях. Почувствовала только некий холод в постели и отстраненность в разговорах, хотя внешне вроде бы всё было хорошо. Перестал ездить на обед домой, говоря, что это ему неудобно, хотя он на машине. И прочие мелочи, которые может только женщина заметить.

Случайно увидела переписку в одном из мессенджеров с женщиной — его любовницей. Кстати, в соцсетях он долго не добавлял меня в друзья, но зато добавлял туда всех своих любовниц — и разовых, и постоянных.





Состоялся разговор, он не извинился, только спросил: что мне сделать, чтобы завоевать снова твое доверие?

Но ничего не улучшилось в наших отношениях. На телефоне поменял пароль, на планшете, знаю, сидит на порносайтах и сайтах знакомств. Мои чувства к нему не остыли, хотя я очень от всего этого страдаю. Он уже давно не говорит, что любит меня, хотя в отпуск мы ездим постоянно вместе, меня одну он не отпускает. Мне мои 55 лет никто не дает — я ухоженная, выгляжу лет на 10 моложе. Помогите советом, пожалуйста.

Ответ психолога:



Анна ЕфремоваПсихолог «Центра успешных отношений»

— Вы пишете о том, что тайные увлечения вашего мужа не прекратились и после того, как вы об этом узнали. Что происходит сейчас? Он отстраняется и продолжает делать то же, что и раньше — вы наблюдаете это и продолжаете страдать.

Логично предположить, что когда одного партнера что-то перестает устраивать в контакте с другим, он решает это или обсуждениями со своим партнером или находит недостающее в другом месте.

Ваш муж выбрал путь «наименьшего сопротивления» для удовлетворения своих потребностей. И это конечно не про то, что с вами что-то не так. Это про то, что муж не в состоянии откровенно и честно поговорить с вами, со своим близким человеком. И тогда вопрос: а были ли вы по-настоящему близки все это время? Делились ли своими переживаниями, интимными потребностями друг с другом? Чем наполнена ваша жизнь вдвоем?





И как понять то, что муж «не отпускает» вас одну? Родитель имеет власть над ребенком и у него есть право не отпускать его. Вы взрослые люди, равные ли у вас отношения? Имеете ли вы возможность удовлетворять собственные желания, говорить о них открыто и прямо?

Не очень понятно, в чем вы просите совет. Попробуйте подумать о том, что самое важное для вас в отношениях? Чего вы действительно хотите в этой ситуации?

Кризис в отношениях двоих — это напряжение, не находящее выхода. И тогда выход напряжения становится стартовой площадкой только в двух направлениях:

1. Отношения рушатся вне зависимости от того, продолжаете ли вы жить вместе или нет. Без близости, удовлетворения и радости — это не отношения, а просто бытовой контакт.

2. Новый уровень отношений, позитивный и радостный. Если есть возможность открыто поговорить о важном для каждого из вас, услышать друг друга и вместе пойти по пути поиска удовлетворения потребностей обоих.

Конечно, это реально только в том случае, если вы оба готовы и хотите этого.