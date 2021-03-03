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Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному

03.03.2021 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Лишний вес может оказаться вовсе не лишним: слишком много переменных, которые влияют на внешний вид. Ниже — подборка фотографий, люди на которых доказывают, что сбросить «ненужные» килограммы вовсе не означает худеть: «широкая кость» не позволяет. В то же время очевидно, что, занявшись собой, можно получить двойной бонус: лучше себя чувствовать, выглядеть, а заодно повысить самооценку.

На фоне приближающейся весны (той, которая теплая, а не календарная) мотивация заняться спортом растет. Но нужно отметить, что за пару месяцев привести себя в порядок не получится: если начать сейчас, то к следующей весне можно ждать результата.

Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
Тот же вес — 57 кг, но разное тело
Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
Потеряла килограмм. Что из этого жир, а что мышцы, уже и не определишь
Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
Вес не изменился
Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
Тот же человек, тот же вес. Говорят, сейчас сложнее держать себя в форме — когда весь мир сидит по домам
Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
И там и там — 63 килограмма. Но ощущения изменились
Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
34 года на левом фото и 36 — на правом. Вес тот же — 63 кг
Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
65 килограммов на обеих фотографиях
Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
53 кг в 2013-м слева и 54 кг в 2021-м справа. Возникают разве что вопросы к геометрии мебели
Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
59 килограммов, 2,5 года разницы между снимками
Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
Два года разницы между фотографиями. Вес тот же
Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
Три месяца разницы, вес тот же
Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
52 килограмма и там и там. Разница в диете и физической нагрузке
Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
63 килограмма. Отказалась от «мусорной» еды и выпивки
Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
Те же 63 килограмма
Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
62 килограмма. Изменилось только отношение к себе
Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
Вначале «парилась» о том, что цифры на весах не меняются или меняются медленно. Потом перестала

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Лишний вес может оказаться вовсе не лишним: слишком много переменных, которые влияют на внешний вид. Ниже — подборка фотографий, люди на которых доказывают, что...
 
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