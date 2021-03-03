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Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному
Источник материала: Onliner
Лишний вес может оказаться вовсе не лишним: слишком много переменных, которые влияют на внешний вид. Ниже —
На фоне приближающейся весны (той, которая теплая, а не календарная) мотивация заняться спортом растет. Но нужно отметить, что за пару месяцев привести себя в порядок не получится: если начать сейчас, то к следующей весне можно ждать результата.
Тот же вес — 57 кг, но разное тело
Потеряла килограмм. Что из этого жир, а что мышцы, уже и не определишь
Вес не изменился
Тот же человек, тот же вес. Говорят, сейчас сложнее держать себя в форме — когда весь мир сидит по домам
И там и там — 63 килограмма. Но ощущения изменились
34 года на левом фото и 36 — на правом. Вес тот же — 63 кг
65 килограммов на обеих фотографиях
53 кг в 2013-м слева и 54 кг в 2021-м справа. Возникают разве что вопросы к геометрии мебели
59 килограммов, 2,5 года разницы между снимками
Два года разницы между фотографиями. Вес тот же
Три месяца разницы, вес тот же
52 килограмма и там и там. Разница в диете и физической нагрузке
63 килограмма. Отказалась от «мусорной» еды и выпивки
Те же 63 килограмма
62 килограмма. Изменилось только отношение к себе
Вначале «парилась» о том, что цифры на весах не меняются или меняются медленно. Потом перестала
на любой праздник для мужчины/для женщины/для ребенка, содержание набора: набор для приготовления шоколада
на любой праздник для ребенка, содержание набора: набор для приготовления молочного шоколада
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Лишний вес может оказаться вовсе не лишним: слишком много переменных, которые влияют на внешний вид. Ниже — подборка фотографий, люди на которых доказывают, что...
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