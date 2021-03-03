Посмотрите на фото людей, вес которых не изменился, а выглядят они по-разному

Источник материала: Onliner

Лишний вес может оказаться вовсе не лишним: слишком много переменных, которые влияют на внешний вид. Ниже — подборка фотографий, люди на которых доказывают, что сбросить «ненужные» килограммы вовсе не означает худеть: «широкая кость» не позволяет. В то же время очевидно, что, занявшись собой, можно получить двойной бонус: лучше себя чувствовать, выглядеть, а заодно повысить самооценку.

На фоне приближающейся весны (той, которая теплая, а не календарная) мотивация заняться спортом растет. Но нужно отметить, что за пару месяцев привести себя в порядок не получится: если начать сейчас, то к следующей весне можно ждать результата.



Тот же вес — 57 кг, но разное тело



Потеряла килограмм. Что из этого жир, а что мышцы, уже и не определишь



Вес не изменился



Тот же человек, тот же вес. Говорят, сейчас сложнее держать себя в форме — когда весь мир сидит по домам



И там и там — 63 килограмма. Но ощущения изменились



34 года на левом фото и 36 — на правом. Вес тот же — 63 кг



65 килограммов на обеих фотографиях



53 кг в 2013-м слева и 54 кг в 2021-м справа. Возникают разве что вопросы к геометрии мебели



59 килограммов, 2,5 года разницы между снимками



Два года разницы между фотографиями. Вес тот же



Три месяца разницы, вес тот же







52 килограмма и там и там. Разница в диете и физической нагрузке



63 килограмма. Отказалась от «мусорной» еды и выпивки



Те же 63 килограмма



62 килограмма. Изменилось только отношение к себе



Вначале «парилась» о том, что цифры на весах не меняются или меняются медленно. Потом перестала