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Creta по-европейски. Hyundai рассекретила кроссовер Bayon

03.03.2021 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Линейки Hyundai в ЕС и у нас практически не имеют ничего общего. Например, по ту сторону северо-западной границы не продают бюджетный SUV Creta. Но зато скоро европейцы получат свой недорогой паркетник — Bayon. Новинку будут выпускать в Турции на заводе, где собирают i20.

Creta по-европейски. Hyundai рассекретила кроссовер Bayon

Это самый компактный кроссовер Hyundai в ЕС. Машина построена на базе i20 и относится к сегменту B-SUV (Renault Captur, Ford Puma, Volkswagen T-Cross, Nissan Juke, Toyota C-HR). Габаритная длина новинки — 4180 мм, ширина — 1775 мм, высота — 1490 мм. Колесная база у Bayon составляет 2580 мм. На самых больших колесах паркетник будет иметь дорожный просвет 165 мм. До дачи под Барселоной доехать должен.

Creta по-европейски. Hyundai рассекретила кроссовер Bayon

Оформление салона напоминает i20, но за счет нового кузова здесь просторнее. Приборная панель представляет собой 10,25-дюймовый экран. Мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В базе — 8-дюймовый сенсорный дисплей, за доплату — 10,25-дюймовый. Клиентам предложат несколько вариантов отделки кресел.

Creta по-европейски. Hyundai рассекретила кроссовер Bayon

Как и положено машине, продающейся в 2021 году, на кроссовер установлены системы автоматического торможения, удержания полосы, адаптивный круиз-контроль. Базовым мотором выступает атмосферный 1,2-литровый агрегат (4 цилиндра). Мощность — 84 л. с. Для тех, кто собирается выезжать за город, лучше брать 1,0 T-GDi с отдачей 100 «лошадей». Опционально этот 3-цилиндровый мотор можно взять с 48-вольтовым стартером-генератором. Есть 120-сильная версия этого же двигателя. Среди доступных коробок передач — «механика» и «робот». Привод — только передний.

Creta по-европейски. Hyundai рассекретила кроссовер Bayon
Creta по-европейски. Hyundai рассекретила кроссовер Bayon
Hyundai Tucson I 4WD, 2008 г.в., 233 000 км
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19 676 р.
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Линейки Hyundai в ЕС и у нас практически не имеют ничего общего. Например, по ту сторону северо-западной границы не продают бюджетный SUV Creta. Но зато скоро европейцы...
 
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