Creta по-европейски. Hyundai рассекретила кроссовер Bayon

Источник материала: Onliner

Линейки Hyundai в ЕС и у нас практически не имеют ничего общего. Например, по ту сторону северо-западной границы не продают бюджетный SUV Creta. Но зато скоро европейцы получат свой недорогой паркетник — Bayon. Новинку будут выпускать в Турции на заводе, где собирают i20.





Это самый компактный кроссовер Hyundai в ЕС. Машина построена на базе i20 и относится к сегменту B-SUV (Renault Captur, Ford Puma, Volkswagen T-Cross, Nissan Juke, Toyota C-HR). Габаритная длина новинки — 4180 мм, ширина — 1775 мм, высота — 1490 мм. Колесная база у Bayon составляет 2580 мм. На самых больших колесах паркетник будет иметь дорожный просвет 165 мм. До дачи под Барселоной доехать должен.





Оформление салона напоминает i20, но за счет нового кузова здесь просторнее. Приборная панель представляет собой 10,25-дюймовый экран. Мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В базе — 8-дюймовый сенсорный дисплей, за доплату — 10,25-дюймовый. Клиентам предложат несколько вариантов отделки кресел.





Как и положено машине, продающейся в 2021 году, на кроссовер установлены системы автоматического торможения, удержания полосы, адаптивный круиз-контроль. Базовым мотором выступает атмосферный 1,2-литровый агрегат (4 цилиндра). Мощность — 84 л. с. Для тех, кто собирается выезжать за город, лучше брать 1,0 T-GDi с отдачей 100 «лошадей». Опционально этот 3-цилиндровый мотор можно взять с 48-вольтовым стартером-генератором. Есть 120-сильная версия этого же двигателя. Среди доступных коробок передач — «механика» и «робот». Привод — только передний.







