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Лобовое столкновение в Дятловском районе: водителя BMW X5 будут судить за ДТП с двумя погибшими

03.03.2021 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственным управлением УСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два человека, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Мария Трушинская.

По данным следствия, 25 октября 2020 года около 17:00 вблизи деревни Вензовец Дятловского района 31-летний мужчина, управляя автомобилем BMW X5, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Citroen под управлением 55-летней жительницы Лиды.

— От полученных травм женщина и 20-летняя пассажирка Citroen скончались на месте происшествия. Водителю автомобиля BMW оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, — сообщила Мария Трушинская.

Лобовое столкновение в Дятловском районе: водителя BMW X5 будут судить за ДТП с двумя погибшими

Следователем допрошен обвиняемый, проведен ряд экспертных исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела.

— Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в СК.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

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Следственным управлением УСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два человека,...
 
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