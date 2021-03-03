Вышли на рекорд! В Минске есть дом, в котором официально более тысячи квартир

Источник материала: Onliner

Долгое время королевой всех многоэтажек Минска была «панелька» с адресом Есенина, 6/1 — именно эта «китайская стена» вмещала в себя максимальное количество квартир: 889 «бетонных ячеек», распределившихся по 26 подъездам. Перебить рекорд никто не мог: ну не принято сейчас укладывать небоскребы на бок. Земля дорогая, поэтому проще застраивать ввысь, занимая воздушное пространство, за которое деньги пока не дерут. Но все меняется, и вот уже на карте Минска официально есть дом-«тысячник» и еще несколько многоэтажек, приближающихся к этому показателю.

Знакомьтесь: «Волна»





Дом с самым большим количеством квартир расположен в квартале «Минск-Мир». Строить высотку, похожую на круизный лайнер, начали еще в 2017-м. Уже тогда было понятно, что объект имеет грандиозные масштабы. Урбанисты хмурились, дольщики ждали ключей. И вот когда проект полностью закончен, мы можем посчитать квартиры. Ходить по подъездам для этого не надо. Достаточно взглянуть на информационные таблички, а там — шок для жителей среднестатистических домов. Последняя квартира имеет номер 1011 (!).











Примечательно, что в «Волне» всего восемь подъездов — вот что этажность и квартиры-студии делают.

Vogue мог бы побороться, но...





Жилой комплекс Vogue от того же застройщика (Dana Holdings) мог бы с легкостью утереть нос «Волне», если бы его не разделили на три отдельных пуска и, соответственно, три адреса. Глядя на «стену» со стороны улицы Макаенка, может показаться, что бежево-коричневая высотка монолитна. Но нет: небольшие арки подсказывают, где заканчивается один дом и начинается другой.









Чтобы понять, сколько же квартир в «формально» разделенном доме, суммируем цифры по Макаенка, 12а, б, в. (Столбики напротив не трогаем — это отдельный вид искусства). Итак, последняя квартира в доме 12а имеет номер 383, в 12б (самой большой части) — 576, 12в — 370. Получаем 1329 (!). Причем в «стене» квартир-вагонов, где одно окно на всю жилплощадь, нет, так что цифры максимально честные.









В общем, если бы не «сепарация» всех частей, ЖК точно стал бы лидером по количеству жилых квартир.

«Лазурит»





Дом-страдалец, строящийся с незапамятных времен, все еще не завершен, хотя, глядя на высотку с проспекта, этого и не скажешь. Но, живя в наших реалиях, всегда надо помнить, что оценивать надо не только фасад, но и изнанку. А там работы выше крыши (в прямом смысле слова). Но радует то, что многоэтажка все же возводится.











Серо-белый исполин наводит на мысли, что квартир в новом ЖК должно быть немерено. Но это не совсем так: отдельных «ячеек» всего (хотя уместно ли это слово) 877, даже меньше, чем в «малиновской» панельке. Секрет гиганта — большие площади квартир. Меньше 45 метров не сыщешь, а варианты 100—120 «квадратов» и даже больше встречаются в каждом подъезде. Вот тебе и результат.









Если бы, конечно, нарезать «Лазурит» на студии, где в одной 18-метровой комнате и гостиная, и кухня, и спальня, муравейник получился бы еще тот.

Дзержинского, 119





Высотка на проспекте Дзержинского, 119 уже пожила на этом свете. Многоэтажка была сдана в 2014 году и совсем немного не дотянула до «малиновских» рекордов — в доме 838 квартир. Объяснение этому такое же, как и в случае с «Лазуритом»: стройку начинали в плюс-минус «медовые годы», поэтому метражи приличные, на «коробочки» квартиры не похожи.











Дзержинского, 11





Проспект Дзержинского (в районе «Розочки») уже давно не тот, каким его помнят старожилы. От «ламповости» ничего не осталось: на смену баракам, частному сектору и узким дорогам пришли высотки и многополосные трассы. От многоэтажек рябит в глазах — как удачно они прикрыли хрущевки и прочее неприглядное.

Но давайте присмотримся повнимательнее к дому под номером 11. Здание имеет причудливую форму (мастер-класс, как выжать максимум из участка) и переменную этажность. Если смотреть со стороны проспекта, то это вроде как обычная стена. Но стоит зайти во дворы... Тут-то и кроется самое интересное.









Относительно новый жилой комплекс насчитывает 784 квартиры — не тысяча, конечно, но тоже немало. В топ-5 попадает точно.

Интересно, кстати, как во всех, кроме Vogue, случаях, живут владельцы квартир под номером 666: были ли у них какие-то предубеждения, переживали ли из-за этого родственники или на подобные мелочи внимания не обращаешь, когда покупаешь свое жилье. (Если вы владелец квартиры под номером 666 и хотите рассказать об этом, пишите на ok@onliner.by или в телеграм @september506.)