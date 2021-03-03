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Вышли на рекорд! В Минске есть дом, в котором официально более тысячи квартир

03.03.2021 12:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Долгое время королевой всех многоэтажек Минска была «панелька» с адресом Есенина, 6/1 — именно эта «китайская стена» вмещала в себя максимальное количество квартир: 889 «бетонных ячеек», распределившихся по 26 подъездам. Перебить рекорд никто не мог: ну не принято сейчас укладывать небоскребы на бок. Земля дорогая, поэтому проще застраивать ввысь, занимая воздушное пространство, за которое деньги пока не дерут. Но все меняется, и вот уже на карте Минска официально есть дом-«тысячник» и еще несколько многоэтажек, приближающихся к этому показателю.

Знакомьтесь: «Волна»

Вышли на рекорд! В Минске есть дом, в котором официально более тысячи квартир

Дом с самым большим количеством квартир расположен в квартале «Минск-Мир». Строить высотку, похожую на круизный лайнер, начали еще в 2017-м. Уже тогда было понятно, что объект имеет грандиозные масштабы. Урбанисты хмурились, дольщики ждали ключей. И вот когда проект полностью закончен, мы можем посчитать квартиры. Ходить по подъездам для этого не надо. Достаточно взглянуть на информационные таблички, а там — шок для жителей среднестатистических домов. Последняя квартира имеет номер 1011 (!).





Примечательно, что в «Волне» всего восемь подъездов — вот что этажность и квартиры-студии делают.

Vogue мог бы побороться, но...

Вышли на рекорд! В Минске есть дом, в котором официально более тысячи квартир

Жилой комплекс Vogue от того же застройщика (Dana Holdings) мог бы с легкостью утереть нос «Волне», если бы его не разделили на три отдельных пуска и, соответственно, три адреса. Глядя на «стену» со стороны улицы Макаенка, может показаться, что бежево-коричневая высотка монолитна. Но нет: небольшие арки подсказывают, где заканчивается один дом и начинается другой.




Чтобы понять, сколько же квартир в «формально» разделенном доме, суммируем цифры по Макаенка, 12а, б, в. (Столбики напротив не трогаем — это отдельный вид искусства). Итак, последняя квартира в доме 12а имеет номер 383, в 12б (самой большой части) — 576, 12в — 370. Получаем 1329 (!). Причем в «стене» квартир-вагонов, где одно окно на всю жилплощадь, нет, так что цифры максимально честные.




В общем, если бы не «сепарация» всех частей, ЖК точно стал бы лидером по количеству жилых квартир.

«Лазурит»

Вышли на рекорд! В Минске есть дом, в котором официально более тысячи квартир

Дом-страдалец, строящийся с незапамятных времен, все еще не завершен, хотя, глядя на высотку с проспекта, этого и не скажешь. Но, живя в наших реалиях, всегда надо помнить, что оценивать надо не только фасад, но и изнанку. А там работы выше крыши (в прямом смысле слова). Но радует то, что многоэтажка все же возводится.





Серо-белый исполин наводит на мысли, что квартир в новом ЖК должно быть немерено. Но это не совсем так: отдельных «ячеек» всего (хотя уместно ли это слово) 877, даже меньше, чем в «малиновской» панельке. Секрет гиганта — большие площади квартир. Меньше 45 метров не сыщешь, а варианты 100—120 «квадратов» и даже больше встречаются в каждом подъезде. Вот тебе и результат.




Если бы, конечно, нарезать «Лазурит» на студии, где в одной 18-метровой комнате и гостиная, и кухня, и спальня, муравейник получился бы еще тот.

Дзержинского, 119

Вышли на рекорд! В Минске есть дом, в котором официально более тысячи квартир

Высотка на проспекте Дзержинского, 119 уже пожила на этом свете. Многоэтажка была сдана в 2014 году и совсем немного не дотянула до «малиновских» рекордов — в доме 838 квартир. Объяснение этому такое же, как и в случае с «Лазуритом»: стройку начинали в плюс-минус «медовые годы», поэтому метражи приличные, на «коробочки» квартиры не похожи.





Дзержинского, 11

Вышли на рекорд! В Минске есть дом, в котором официально более тысячи квартир

Проспект Дзержинского (в районе «Розочки») уже давно не тот, каким его помнят старожилы. От «ламповости» ничего не осталось: на смену баракам, частному сектору и узким дорогам пришли высотки и многополосные трассы. От многоэтажек рябит в глазах — как удачно они прикрыли хрущевки и прочее неприглядное.

Но давайте присмотримся повнимательнее к дому под номером 11. Здание имеет причудливую форму (мастер-класс, как выжать максимум из участка) и переменную этажность. Если смотреть со стороны проспекта, то это вроде как обычная стена. Но стоит зайти во дворы... Тут-то и кроется самое интересное.




Относительно новый жилой комплекс насчитывает 784 квартиры — не тысяча, конечно, но тоже немало. В топ-5 попадает точно.

Интересно, кстати, как во всех, кроме Vogue, случаях, живут владельцы квартир под номером 666: были  ли у них какие-то предубеждения, переживали ли из-за этого родственники или на подобные мелочи внимания не обращаешь, когда покупаешь свое жилье. (Если вы владелец квартиры под номером 666 и хотите рассказать об этом, пишите на ok@onliner.by или в телеграм @september506.)


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Теги: Минск
 
 
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Долгое время королевой всех многоэтажек Минска была «панелька» с адресом Есенина, 6/1 — именно эта «китайская стена» вмещала в себя максимальное количество...
 
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