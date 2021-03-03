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На Суперкубке трибуны кричали "Уходи!"

03.03.2021 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игрой за Суперкубок БАТЭ и «Шахтер» открыли футбольный сезон в Беларуси.

Из-за бойкота фанатами матчей (виноват беспредел силовиков) встреча вышла не очень атмосферной. Но болельщики все равно мощно зарядили «Уходи!». 

Несмотря на протесты в Беларуси, Саня Ивулин все-таки сгонял на стадион, чтобы зафиксировать весь антураж и атмосферу первого официального матча года и зарядиться энергией и решимостью босса Дома футбола Владимира Базанова

Смотрите его отчет на канале "Чеснок"
 
 
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Игрой за Суперкубок БАТЭ и «Шахтер» открыли футбольный сезон в Беларуси.
 
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