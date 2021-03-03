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На Суперкубке трибуны кричали "Уходи!"
Источник материала: Партизан
Игрой за Суперкубок БАТЭ и «Шахтер» открыли футбольный сезон в Беларуси.
Из-за бойкота фанатами матчей (виноват беспредел силовиков) встреча вышла не очень атмосферной. Но болельщики все равно мощно зарядили «Уходи!».
Несмотря на протесты в Беларуси, Саня Ивулин все-таки сгонял на стадион, чтобы зафиксировать весь антураж и атмосферу первого официального матча года и зарядиться энергией и решимостью босса Дома футбола Владимира Базанова.
Смотрите его
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Игрой за Суперкубок БАТЭ и «Шахтер» открыли футбольный сезон в Беларуси.
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