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Историческое достижение Роналду
Источник материала: Партизан
Криштиану Роналду установил историческое достижение по результативности в футболе.
12-й год подряд форвард забивает в ведущих лигах Европы не менее 20 голов за сезон. В последние годы Роналду выступает за туринский "Ювентус". В его победном матче с командой "Специя" (3:0) португалец забил один из голов, ставший 20-м в этом сезоне.
Ещё одно достижение — этот матч стал для 36-летнего Криштиану Роналду 600-м в национальных чемпионатах.
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Криштиану Роналду установил историческое достижение по результативности в футболе.
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