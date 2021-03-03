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Водитель провез гаишника на капоте авто - прокурор требует 11 лет строгого режима

03.03.2021 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский городской суд продолжает рассмотрение уголовного дела за "покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел" (арт . 14 ст. Согласно ст. 362 Уголовного кодекса) против 45-летнего бизнесмена Александра Троцкого.

Согласно обвинению, он провез 12 августа на капоте своей машине сотрудника ГАИ Владимира Юрова, в результате чего тот получил телесные повреждения, которые не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья

По словам Троцкого, его машину беспричинно остановили люди в темном и балаклавах, а когда тот, опасаясь за свою жизнь, отказался выйти из машины, сотрудник ГАИ "достал боевое оружие и направил в его сторону, прицелился прямо в голову". 

Дело рассматривается под председательством судьи Сергея Хрипача. 

Сегодня в суде происходят прения сторон.

Прокурор Антон Тюменцев считает, что вина Александра Троцкого по арт. 14 ст. 362 Уголовного кодекса полностью доказана, его умысел якобы был направлен именно на убийство пострадавшего сотрудника ГАИ Владимира Юрова. 

По мнению прокурора, действия Троцкого квалифицированы правильно. Гособвинитель попросил суд назначить Троцкому наказание в виде 11 лет лишения свободы в условиях усиленного режима, а иск потерпевшего в 20 тысяч рублей удовлетворить в пределах разумного.
 
 
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Минский городской суд продолжает рассмотрение уголовного дела за "покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел" (арт . 14 ст. Согласно ст. 362 Уголовного...
 
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