В Гомеле вынесли приговор водителю, который сбил школьницу около ТЦ «Мандарин»

Источник материала: Tut.by

В Гомеле вынесли приговор водителю BMW, который сбил девочку-подростка. Об этом сообщает суд.





Наезд произошел 5 ноября на Речицком проспекте. 15-летняя школьница переходила дорогу у ТЦ «Мандарин». Девочка получила серьезные травмы и оказалась в реанимации.

Как установило следствие, водитель ехал со скоростью не менее 90 км/ч на красный.

Суд приговорил мужчину к трем годам колонии-поселения. Также он должен выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального время.

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