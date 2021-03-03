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В Гомеле вынесли приговор водителю, который сбил школьницу около ТЦ «Мандарин»
Источник материала: Tut.by
В Гомеле
Наезд
Как установило следствие, водитель ехал со скоростью не менее 90 км/ч на красный.
Суд приговорил мужчину к трем годам колонии-поселения. Также он должен выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального время.
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Девочка получила серьезные травмы и оказалась в реанимации.
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