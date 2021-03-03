Восемь месяцев проверок. Магазин Symbal закрылся (даже в онлайн-формате)

Источник материала: Tut.by

Symbal.by прекратил свое существование: и офлайн, и в онлайн-формате. Магазин существовал семь лет, свое закрытие здесь связывают с давлением государственных органов, которые пришлось пережить в последние восемь месяцев, сообщают авторы проекта.



Фото: с сайта symbal.by

«З сакавіка афлайн- і анлайн-крама Symbal.by канчаткова спынілі сваю працу на нявызначаны тэрмін. Усе падзеі, якія апошнія 8 месяцаў адбываюцца вакол нашай кампаніі, прывялі да таго, што мы больш не можам арэндаваць памяшканні для далейшай камерцыйнай дзейнасці ў любых фарматах і ўтрымліваць ранейшы штат супрацоўнікаў», — написано на сайте.

Напомним, давление на Symbal.by началось летом 2020-го.

Сначала конфисковали 419 футболок c надписью «ПСІХОЗ%». Товар до сих пор не вернули, несмотря на оплаченные штрафы после проверки налоговой и то, что сами футболки прошли экспертизу — нарушений не нашли.

Во время проверки производства в июне 2020-го конфисковали бело-красно-белые флаги — их тоже не вернули. Такая же ситуация с сотнями метров красной ткани — их изъяли у швейных производств, с которыми сотрудничал магазин.

Напомним, у проекта был магазин на проспекте Машерова, 18, который пришлось временно закрыть после проверок.

— Нам так і не ўзгаднілі сістэму пажарнай бяспекі ў памяшканні на Машэрава, 18, нават пасля поўнай яе пераробкі згодна з самымі апошнімі нормамі. Нам так і не знялі забарону на выкарыстанне памяшкання для рознічнага гандлю, — отмечается на сайте магазина.



Владелец symbal.by Павел Белоус. Фото: с сайта symbal.by

Несмотря на все проблемы, магазин продолжал работать в онлайн-формате до 30 января 2021 года.

— Пры гэтым няспынна адбываліся праверкі розных дзяржаўных службаў у нашых партнёраў, за пяць апошніх месяцаў мытня не выпусціла з Беларусі і не вярнула нам больш за 200 пасылак нашых пакупнікоў.

Финалом, отмечает магазин, стал приход ОБЭП, задержание и «сутки» для четырех сотрудников Symbal.by. Конфисковали весь товар, технику и документы компании.

— На дадзены момант розныя дзяржаўныя органы ўтрымліваюць нашыя тавары і рэчы на агульную суму больш за 50 тысяч рублёў. Пры гэтым не паведамляючы пра іх далейшы лёс і статус.

Работу магазина решили остановить. До закрытия в проекте работали 11 человек, большинство из них ищет новую работу.

Авторы проекта добавляют, что Symbal.by создавался, чтобы популяризовать первые государственные и национальные символы Беларуси — герб «Пагоня» и бело-красно-белый флаг, самостоятельно отказаться от них магазин не может.



Фото: с сайта symbal.by

— Усе абаротныя сродкі, якія ў нас былі, засталіся ў канфіскаваным тавары і ўкладаць новыя сродкі, каб зноў у любы момант прыйшлі і ўсё забралі - не хочацца. Місія на дадзены момант выканана: сваёй сямігадовай дзейнасцю мы даказалі, што ёсць у беларусаў свая мова, свая гісторыя і свае сімвалы, якія яны сапраўды любяць, паважаюць і гатовыя за іх змагацца.

Магазин останавливает торговую работу, но будет вести соцсети и рассказывать про интересные события и явления, посвященные белорусскому языку, истории, символам и традициям.

На своей странице магазин оставил несколько электронных товаров с исходными макетами и дизайном в pdf-файлах, которые раньше были реальными вещами: это книги, открытки, торбы, футболки.

— Набываючы гэтыя электронныя тавары — вы дапамагаеце нашай камандзе ў мінімальным фармаце працягваць сваю дзейнасць, весці сацыяльныя сеткі, аплочваць штрафы ды іншыя выдаткі для захавання кампаніі.