ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Старинное 300-летнее послание «просветили» рентгеном и прочитали виртуально

03.03.2021 13:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Старинное письмо эпохи Возрождения расшифровали с помощью цифровых инструментов и сверхчувствительного рентгена. Об этом сообщается в материале Live Science, в котором ссылаются на статью в Nature Communications.

Ученые из США, Нидерландов и Великобритании смогли прочесть старинное письмо 17 века, не раскрывая его — в противном случае оно бы просто рассыпалось. И все из-за того, что столетия назад конфиденциальность почтовых отправлений сохранялась путем особого складывания посланий, открыть которые было возможно, только разорвав в определенных местах.

Само письмо датируется 31 июля 1697 года. В нем говорится о просьбе некого Жака Сеннака к его двоюродному брату Пьеру Ле Перу, французскому купцу в Гааге. Один просит другого заверить экземпляр извещения о смерти еще одного незнакомца — Даниэля Ле Пера.


Понять, о чем идет речь в «зашифрованном» особым складыванием послании, помогли технологии. Так, письмо сначала просканировали специальным рентгеновским прибором повышенной точности, который изначально разрабатывался для стоматологии. После специалисты сделали компьютерную трехмерную реконструкцию, а особая программа как-бы «раскрыла» послание — то есть разделила слои сложенного письма.

В заметке говорится, что такой способ помог не только прочесть письмо, но и проанализировать способ, с помощью которого его складывали. Там также уточняется, что в почтовом музее в Гааге хранится экспонат XVII века — сундук Бриенна, в котором находятся еще порядка 2600 подобных нераспечатанных писем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из США, Нидерландов и Великобритании смогли прочесть старинное письмо 17 века, не раскрывая его - в противном случае оно бы просто рассыпалось.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Суперкубке трибуны кричали "Уходи!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by