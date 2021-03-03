Старинное 300-летнее послание «просветили» рентгеном и прочитали виртуально

Источник материала: Tut.by

Старинное письмо эпохи Возрождения расшифровали с помощью цифровых инструментов и сверхчувствительного рентгена. Об этом сообщается в материале Live Science , в котором ссылаются на статью в Nature Communications .

Ученые из США, Нидерландов и Великобритании смогли прочесть старинное письмо 17 века, не раскрывая его — в противном случае оно бы просто рассыпалось. И все из-за того, что столетия назад конфиденциальность почтовых отправлений сохранялась путем особого складывания посланий, открыть которые было возможно, только разорвав в определенных местах.

Само письмо датируется 31 июля 1697 года. В нем говорится о просьбе некого Жака Сеннака к его двоюродному брату Пьеру Ле Перу, французскому купцу в Гааге. Один просит другого заверить экземпляр извещения о смерти еще одного незнакомца — Даниэля Ле Пера.





Понять, о чем идет речь в «зашифрованном» особым складыванием послании, помогли технологии. Так, письмо сначала просканировали специальным рентгеновским прибором повышенной точности, который изначально разрабатывался для стоматологии. После специалисты сделали компьютерную трехмерную реконструкцию, а особая программа как-бы «раскрыла» послание — то есть разделила слои сложенного письма.

В заметке говорится, что такой способ помог не только прочесть письмо, но и проанализировать способ, с помощью которого его складывали. Там также уточняется, что в почтовом музее в Гааге хранится экспонат XVII века — сундук Бриенна, в котором находятся еще порядка 2600 подобных нераспечатанных писем.