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«Малышке была неделя, они ее очень ждали». Что известно о троих погибших в страшной аварии под Волковыском
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 2 марта, на 9-м километре автодороги Волковыск — Плебановцы — Дубовцы вблизи поворота на санаторий «Пралеска»
Местные рассказывают, что на перекрестке около санатория «Пралеска» время от времени случаются аварии, однако такая серьезная — впервые.
— Там — небольшое закругление, и не всегда хороший обзор, — говорят жители Волковыска.
Погибший водитель Citroen — житель Волковыска Александр.
Друзья парня говорят, что молодой человек всегда водил аккуратно, водительский стаж — более двух лет.
— Мы не знаем, как точно все произошло. Почему Саша вышел на обгон — непонятно. Он никогда не гонял, ездил спокойно. Во всяком случае, не был особо замечен в каком-то лихачестве. Тем более, в машине была его маленькая дочь. Может, они куда-то спешили, но Саша был достаточно ответственным человеком и понимал обстановку на дороге, — говорят друзья молодого человека.
— Саша — хороший парень, отзывчивый, безотказный и с хорошим чувством юмора. Очень любил свою жену Наташу, — говорят знакомые парня и добавляют: молодые люди познакомились 4 года назад, а недавно сыграли свадьбу. — Все было как полагается: Саша ухаживал за Наташей, они долго встречались, потом была помолвка, а чуть позже и свадьба.
18 февраля у пары родилась дочь.
— Они очень ждали эту девочку, Саша все время говорил о своем будущем ребенке. Вообще семья у него большая и дружная. Может, кстати, ребята ехали в Красносельск — Саша оттуда родом, — говорит один из друзей Александра.
Малышка, которой не было и двух недель, погибла в этой аварии.
Наталья — в больнице.
Еще один погибший — 26-летний водитель Volkswagen Максим. Парень от полученных травм умер уже в больнице.
Как говорят знакомые, молодой человек работал за границей, ненадолго приехал к родителям.
— Старенький красный Volkswagen — это машина его отца. Он гнал ее на техосмотр. Решил вот помочь родителям. Максим был хорошим парнем, работящим, толковым. Хорошо разбирался в технике, имел достаточно большой стаж вождения — одно время перегонял машины, потом уехал работать за границу, — вспоминают друзья молодого человека.
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«Малышке была неделя, они ее очень ждали». Что известно о троих погибших в страшной аварии под Волковыском
Местные жители говорят, что на этом повороте часто случаются аварии - а друзья рассказывают TUT.BY о водителях и маленькой пассажирке, которые погибли в этой аварии.
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