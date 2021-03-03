«Малышке была неделя, они ее очень ждали». Что известно о троих погибших в страшной аварии под Волковыском

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 2 марта, на 9-м километре автодороги Волковыск — Плебановцы — Дубовцы вблизи поворота на санаторий «Пралеска» произошла авария , в которой погибли три человека, в том числе и новорожденная девочка. По предварительной информации, Citroеn выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen. Местные жители говорят, что на этом повороте часто случаются аварии — а друзья рассказывают TUT.BY о водителях, которые погибли в этой аварии.



Фото: СК

Местные рассказывают, что на перекрестке около санатория «Пралеска» время от времени случаются аварии, однако такая серьезная — впервые.

— Там — небольшое закругление, и не всегда хороший обзор, — говорят жители Волковыска.

Погибший водитель Citroen — житель Волковыска Александр.

Друзья парня говорят, что молодой человек всегда водил аккуратно, водительский стаж — более двух лет.

— Мы не знаем, как точно все произошло. Почему Саша вышел на обгон — непонятно. Он никогда не гонял, ездил спокойно. Во всяком случае, не был особо замечен в каком-то лихачестве. Тем более, в машине была его маленькая дочь. Может, они куда-то спешили, но Саша был достаточно ответственным человеком и понимал обстановку на дороге, — говорят друзья молодого человека.

— Саша — хороший парень, отзывчивый, безотказный и с хорошим чувством юмора. Очень любил свою жену Наташу, — говорят знакомые парня и добавляют: молодые люди познакомились 4 года назад, а недавно сыграли свадьбу. — Все было как полагается: Саша ухаживал за Наташей, они долго встречались, потом была помолвка, а чуть позже и свадьба.



Александр и Наталья. Фото: профиль в Вконтакте

18 февраля у пары родилась дочь.

— Они очень ждали эту девочку, Саша все время говорил о своем будущем ребенке. Вообще семья у него большая и дружная. Может, кстати, ребята ехали в Красносельск — Саша оттуда родом, — говорит один из друзей Александра.

Малышка, которой не было и двух недель, погибла в этой аварии.

Наталья — в больнице.

Еще один погибший — 26-летний водитель Volkswagen Максим. Парень от полученных травм умер уже в больнице.

Как говорят знакомые, молодой человек работал за границей, ненадолго приехал к родителям.

— Старенький красный Volkswagen — это машина его отца. Он гнал ее на техосмотр. Решил вот помочь родителям. Максим был хорошим парнем, работящим, толковым. Хорошо разбирался в технике, имел достаточно большой стаж вождения — одно время перегонял машины, потом уехал работать за границу, — вспоминают друзья молодого человека.