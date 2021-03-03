|
Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на потребительские нужды
Источник материала: ОНТ
Беларусбанк возобновляет выдачу кредитов на потребительские нужды сроком до 5 лет в рамках кредитного конструктора. Об этом
Физические лица могут подать заявку на кредит как в учреждениях банка, так и посредством дистанционного банковского обслуживания (М-банкинг, веб-сайт банка, инфокиоск, контакт-центр). Процентную ставку по кредиту установили с учетом сложившихся в банковской системе ставок – 25% годовых, при подаче заявки в дистанционных каналах – 24% годовых.
Предусмотрены особые условия по кредитам на приобретение товаров белорусских производителей, а также услуг и товаров ряда организаций, которые являются партнерами банка.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусбанк возобновляет выдачу кредитов на потребительские нужды сроком до 5 лет в рамках кредитного конструктора. Об этом информирует сайт банка. Физические...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)