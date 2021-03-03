Минское «Динамо» уступило СКА из Санкт-Петербурга в серии плей-офф КХЛ

Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» с поражения начало серию плей-офф КХЛ. В гостевом матче против СКА из Санкт-Петербурга наши хоккеисты уступили – 2:4.

На 5-й минуте Павел Варфоломеев забросил первую шайбу и вывел «Динамо» вперед. Сравнять счет хоккеисты СКА смогли лишь во втором периоде — Андрей Кузьменко забросил первую шайбу, а спустя минуту он воспользовался численным преимуществом и успешно реализовал еще один бросок. До конца второго периода в воротах «Динамо» оказалась еще одна шайба. В заключительной трети нападающий «Динамо» Кирилл Воронин сократил разницу в счете, но хоккеисты СКА забросили вновь. Итог — 4:2. Завтра команды проведут второй матч, затем серия продолжится в Минске.

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