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МВД: за взятки задержаны должностные лица филиала «Атланта»
Источник материала: ОНТ
В Барановичах во время получения взятки были задержаны директор и начальника бюро коммерческого отдела филиала ЗАО «Атлант» – Барановичского станкостроительного завода. Об этом
Уточняется, что директор предприятия предпринял попытку скрыться от правоохранителей и избавиться от денег в уборной рабочего кабинета. Наличные удалось изъять.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были водворены в ИВС.
Устанавливаются иные участники и факты противоправной деятельности.
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В Барановичах во время получения взятки были задержаны директор и начальника бюро коммерческого отдела филиала ЗАО «Атлант» – Барановичского...
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