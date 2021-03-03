МВД: за взятки задержаны должностные лица филиала «Атланта»

Источник материала: ОНТ

В Барановичах во время получения взятки были задержаны директор и начальника бюро коммерческого отдела филиала ЗАО «Атлант» – Барановичского станкостроительного завода. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Уточняется, что директор предприятия предпринял попытку скрыться от правоохранителей и избавиться от денег в уборной рабочего кабинета. Наличные удалось изъять.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были водворены в ИВС.

Устанавливаются иные участники и факты противоправной деятельности.



Фото: Скриншот из видео МВД

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