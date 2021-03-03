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Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла команде Казахстана

03.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла команде Казахстана

Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла команде Казахстана в отборочном матче Чемпионата Европы 2022 года.

Лидеры группы — казахские футболисты одержали победу со счетом 5:2. В первом тайме белорусы уступали 0:3, во втором пропустили еще дважды и смогли ответить двумя голами. Наша команда занимает третье место в группе. Путевку на Евро получат победители отборочных групп и 6 лучших команд, занявших вторые места. 

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Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла команде Казахстана в отборочном матче Чемпионата Европы 2022 года. Лидеры группы — казахские футболисты одержали победу...
 
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