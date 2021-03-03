Гороскоп на 4 марта: успехи в карьере у Рыб, обман у Тельцов и удача у Дев

Источник материала: ОНТ

Сегодня у Овнов есть отличная возможность найти своих единомышленников. Будьте активнее, дружелюбнее и изобретательнее. Решайте проблемы, которые невозможно отложить.

Тельцам стоит остерегаться обмана. Рассчитывайте сейчас только на себя. Не просите у знакомых и коллег помощи в делах. Вы сами отлично справитесь с задачей.

Обстоятельства могут сбить с толку Близнецов. У вас есть шанс исправить своё положение. Сегодня вы можете увидеть близкого человека совсем с другой стороны. Не критикуйте поступки других.

У Раков общение и переговоры явно не складываются. Постарайтесь держать себя в руках, чтобы диалог не закончился открытым конфликтом. Звёзды советуют купить то, о чём давно мечтали.

Львы, рассчитывайте только на себя. Сегодня могут подвести даже самые надёжные люди. На личном фронте всё непросто. Партнёр вас не понимает. Подождите до завтра.

Безмерно везёт Девам. Удача на вашей стороне. У вас нет времени на выяснение отношений. Вы полностью сконцентрированы на реализации личных планов.

Весам звёзды советуют подходить к каждому делу осознанно. Понимать, почему вы это делаете. Видеть пользу в перспективе. Вечер полезно провести, отдыхая на природе.

Скорпионам очень важно обратить внимание на своё здоровье. Следите за самочувствием. В профессиональной сфере полезно поделиться взглядами и идеями с коллегами.

Можно отложить дела и посвятить день отдыху Стрельцам. Последнее время вы очень много работали. Вечером звёзды подготовили для вас сюрприз.

Козерогам стоит остерегаться любого негатива в отношениях со значимыми людьми. Нежелательно делать акцент на старых семейных обидах. Занятия спортом восстановят ваше эмоциональное равновесие.

Ненадолго сменить обстановку захочется Водолеям. Будьте осторожнее. Следите за словами и действиями. Некоторые люди из вашего окружения скрывают от вас важную информацию.

Рыбам удастся покорить очередную карьерную вершину. Звёзды на вашей стороне. Обстоятельства помогут увидеть верный путь. Примите к сведению советы родных.

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