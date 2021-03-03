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В Ливане жители протестуют против резкого обесценивания национальной валюты

03.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Бейрут охватили беспорядки из-за роста цен на продукты. Сотни недовольных ливанцев ночью вышли на улицы после резкого обесценивания национальной валюты.

Американский доллар теперь стоит в Ливане около 10 тысяч местных фунтов. Это рекордный минимум! Страна на несколько часов погрузилась во тьму – предприятиям и людям просто нечем платить за электроэнергию. Протестующие перекрыли основные автомагистрали и заблокировали подъезды к центру столицы, жгли покрышки и мусорные баки, а также устроили настоящую шумовую атаку.

Кризис в Ливане начался в 2019 году. В стране вот уже полгода нет правительства. И сейчас более половины населения – безработные. Манифестанты требуют арестовать оставшихся чиновников и защитить права трудящихся. Для наведения порядка в центр Бейрута переброшены военные, им удалось частично разблокировать главный проспект столицы.

Акции протеста утром возобновились. Сейчас на центральной площади митингуют преподаватели ливанских школ и университетов, они требуют индексации социальных выплат.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Бейрут охватили беспорядки из-за роста цен на продукты. Сотни недовольных ливанцев ночью вышли на улицы после резкого обесценивания национальной валюты....
 
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