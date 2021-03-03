ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске столкнулись два авто – пьяный виновник скрылся с места ДТП

03.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске столкнулись два авто – пьяный виновник скрылся с места ДТП

В Минске произошла авария с участием двух автомобилей. Пьяный виновник инцидента скрылся с места происшествия. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, 33-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения за рулем машины «Мазда» ехал со стороны улицы Кулешова по Партизанскому проспекту в направлении улицы Центральной. Не справившись с управлением, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном».

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Виновник аварии скрылся с места происшествия. Вскоре его личность была установлена, нарушителя вернули на место ДТП. Мужчина отказался проходить освидетельствование в установленном порядке.

Житель Минска был задержан. В отношении него составлены административные материалы.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске произошла авария с участием двух автомобилей. Пьяный виновник инцидента скрылся с места происшествия. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
Таможня нашла в грузовике нелегальную партию автозапчастей, хотя ее неплохо спрятали (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by