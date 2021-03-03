В Минске столкнулись два авто – пьяный виновник скрылся с места ДТП

Источник материала: ОНТ

В Минске произошла авария с участием двух автомобилей. Пьяный виновник инцидента скрылся с места происшествия. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, 33-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения за рулем машины «Мазда» ехал со стороны улицы Кулешова по Партизанскому проспекту в направлении улицы Центральной. Не справившись с управлением, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном».

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Виновник аварии скрылся с места происшествия. Вскоре его личность была установлена, нарушителя вернули на место ДТП. Мужчина отказался проходить освидетельствование в установленном порядке.

Житель Минска был задержан. В отношении него составлены административные материалы.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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