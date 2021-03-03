В Бресте правоохранители почтили память коллег, погибших при исполнении

Источник материала: ОНТ

Торжества ко Дню белорусской милиции проходят по всей стране. Накануне брестские правоохранители собрались у памятного знака коллегам, которые погибли при исполнении служебного долга.

163 фамилии золотыми буквами написаны на гранитных плитах. К ним возложили цветы. На митинг пригласили жён и матерей тех, кто не вернулся с заданий. Прошлый год не был лёгким для милиции, но регион остаётся одним из самых спокойных. Уровень преступности ниже, чем в среднем по стране.

Александр Астрейко, начальник УВД Брестского облисполкома: «Выполняя задачи по пресечению грубых нарушений общественного порядка и массовых мероприятий, мы не дали возможность общей преступности и уголовному элементу поднять головы и воспользоваться этим, чтобы творить свои дела. Хочу поблагодарить наши семьи, они вместе с нами служат, тяжело переносят моменты, связанные с негативом в отношении органов внутренних дел, но они верят в то добро, которое мы делаем».

Лучшим милиционерам вручили очередные звания и награды. Благодарности за взаимодействие – и от смежных структур: Следственного и пограничного комитетов, прокуратуры и таможни.

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