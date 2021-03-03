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В Бресте правоохранители почтили память коллег, погибших при исполнении
Источник материала: ОНТ
Торжества ко Дню белорусской милиции проходят по всей стране. Накануне брестские правоохранители собрались у памятного знака коллегам, которые погибли при исполнении служебного долга.
163 фамилии золотыми буквами написаны на гранитных плитах. К ним возложили цветы. На митинг пригласили жён и матерей тех, кто не вернулся с заданий. Прошлый год не был лёгким для милиции, но регион остаётся одним из самых спокойных. Уровень преступности ниже, чем в среднем по стране.
Лучшим милиционерам вручили очередные звания и награды. Благодарности за взаимодействие – и от смежных структур: Следственного и пограничного комитетов, прокуратуры и таможни.
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Торжества ко Дню белорусской милиции проходят по всей стране. Накануне брестские правоохранители собрались у памятного знака коллегам, которые погибли при...
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