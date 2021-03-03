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Японский миллиардер выберет восемь человек для полета с ним на Луну
Источник материала: ОНТ
Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава должен стать первым космическим туристом компании SpaceX. Мужчина набирает восемь человек, которые отправятся вместе с ним на Луну. Об этом бизнесмен
Маэдзава подчеркнул, что желающие полететь с ним в космос должны быть готовы работать в команде. Также кандидаты должны рассказать, чем они занимаются на Земле.
Полет к Луне с участием Маэдзавы намечен на 2023 год.
Фото: REUTERS/Toru Hanai
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Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава должен стать первым космическим туристом компании SpaceX. Мужчина набирает восемь человек, которые отправятся вместе с ним на...
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