Японский миллиардер выберет восемь человек для полета с ним на Луну

Источник материала: ОНТ

Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава должен стать первым космическим туристом компании SpaceX. Мужчина набирает восемь человек, которые отправятся вместе с ним на Луну. Об этом бизнесмен заявил в Twitter.

Маэдзава подчеркнул, что желающие полететь с ним в космос должны быть готовы работать в команде. Также кандидаты должны рассказать, чем они занимаются на Земле.

Полет к Луне с участием Маэдзавы намечен на 2023 год.

Фото: REUTERS/Toru Hanai

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