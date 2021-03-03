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Японский миллиардер выберет восемь человек для полета с ним на Луну

03.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Японский миллиардер выберет восемь человек для полета с ним на Луну

Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава должен стать первым космическим туристом компании SpaceX. Мужчина набирает восемь человек, которые отправятся вместе с ним на Луну. Об этом бизнесмен заявил в Twitter.

Маэдзава подчеркнул, что желающие полететь с ним в космос должны быть готовы работать в команде. Также кандидаты должны рассказать, чем они занимаются на Земле.

Полет к Луне с участием Маэдзавы намечен на 2023 год.

Фото: REUTERS/Toru Hanai

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Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава должен стать первым космическим туристом компании SpaceX. Мужчина набирает восемь человек, которые отправятся вместе с ним на...
 
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