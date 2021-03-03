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Парламентарии ОДКБ обсудили вопросы обороны и информационной безопасности в онлайн-формате
Источник материала: ОНТ
Вопросы обороны и информационной безопасности обсуждали сегодня парламентарии Организации Договора о коллективной безопасности. Диалог состоялся по видеосвязи.
В повестке заседания было 10 вопросов, связаны они были с подготовкой проектов модельных законов. Особое внимание – противодействию вызовам и угрозам. Рассмотрели деятельность миротворческих сил, защиту объектов топливно-энергетического комплекса, а также укрепление информационной безопасности.
Партнеры по ОДКБ выразили готовность совместно противодействовать международному терроризму, выступили с инициативой создания механизма миграционного контроля. Обсудили и регулирование виртуальных валют, их возможное использование в странах организации. Многие предложения предстоит доработать, и затем они будут представлены на утверждение Совету Парламентской ассамблеи ОДКБ.
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Вопросы обороны и информационной безопасности обсуждали сегодня парламентарии Организации Договора о коллективной безопасности. Диалог состоялся по...
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