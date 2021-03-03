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Парламентарии ОДКБ обсудили вопросы обороны и информационной безопасности в онлайн-формате

03.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парламентарии ОДКБ обсудили вопросы обороны и информационной безопасности в онлайн-формате

Вопросы обороны и информационной безопасности обсуждали сегодня парламентарии Организации Договора о коллективной безопасности. Диалог состоялся по видеосвязи. 

В повестке заседания было 10 вопросов, связаны они были с подготовкой проектов модельных законов. Особое внимание – противодействию вызовам и угрозам. Рассмотрели деятельность миротворческих сил, защиту объектов топливно-энергетического комплекса, а также укрепление информационной безопасности.

Евгений Зайцев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Эта работа ведется в рамках программы деятельности ПА ОДКБ по гармонизации наших национальных законодательств на 2021–2025 годы. Сегодня обстановка в мире и обстановка, которая складывается вокруг наших государств, становится во главу угла, потому что меняются подходы, принципы применения борьбы в сфере информационной безопасности. Принятие законопроектов позволит создать правовую основу для применения данных законодательств в рамках имплементации законодательств в других государствах». 

Партнеры по ОДКБ выразили готовность совместно противодействовать международному терроризму, выступили с инициативой создания механизма миграционного контроля. Обсудили и регулирование виртуальных валют, их возможное использование в странах организации. Многие предложения предстоит доработать, и затем они будут представлены на утверждение Совету Парламентской ассамблеи ОДКБ.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Вопросы обороны и информационной безопасности обсуждали сегодня парламентарии Организации Договора о коллективной безопасности. Диалог состоялся по...
 
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