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Неформальный диалог с молодежью провел министр культуры Анатолий Маркевич

03.03.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неформальный диалог с молодежью провел министр культуры Анатолий Маркевич

В руках молодежи – культурное будущее страны! Определять которое можно уже сейчас, просто начав диалог! В один из самых творческих вузов накануне заглянул министр культуры.  

С активном университета встреча прошла в неформальной обстановке. Вне учебных аудиторий. Такой формат пошел разговору только на пользу. Ребята без стеснения задавали личные вопросы министру. А тот, в свою очередь, постарался ответить каждому. На встрече обсудили приоритеты ближайшей пятилетки, коснулись и проблем в сфере культуры.  

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси: «Мы сегодня видим огромнейшую роль сферы культуры в патриотическом воспитании наших людей. Это очень важный посыл. Это важный аспект, и мы здесь ни в коем случае не должны формализовать работу. Через искусство, через культуру мы должны воспитывать молодого человека». 

Встреча с молодёжью, по словам министра, поможет совершенствовать работу. Ведь задел на пятилетку весомый: это и кадровая политика, и новые формы, которые позволят пересмотреть финансирование отрасли. 

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В руках молодежи – культурное будущее страны! Определять которое можно уже сейчас, просто начав диалог! В один из самых творческих вузов накануне заглянул министр...
 
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