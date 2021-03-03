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Таможня нашла в грузовике нелегальную партию автозапчастей, хотя ее неплохо спрятали (видео)
Источник материала: Onliner
Как сообщили в Гродненской региональной таможне, более двух тысяч запчастей для автомобильных полуприцепов пытался незаконно ввезти из Литвы в Беларусь индивидуальный предприниматель.
— Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Минской области, не задекларировал партию автомобильных запчастей стоимостью более 23 тыс. рублей, которые намеревался переместить через белорусско-литовскую границу, — отметили в таможне. — Нарушение выявили гродненские таможенники в пункте пропуска «Каменный Лог» в рамках системы управления рисками.
По результатам сканирования грузового отсека авто с применением инспекционно-досмотрового комплекса и последующего досмотра установлено, что, помимо заявленных в сопроводительных документах каталогов, белорус перемещает более двух тысяч единиц запасных частей и принадлежностей для грузовых автомобильных прицепов.
Гродненской региональной таможней по факту недекларирования товара начат административный процесс. Санкция статьи предусматривает для ИП наложение штрафа в размере до тридцати процентов от стоимости предмета административного правонарушения.
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Как сообщили в Гродненской региональной таможне, более двух тысяч запчастей для автомобильных полуприцепов пытался незаконно ввезти из Литвы в Беларусь...
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