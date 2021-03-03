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iPhone взорвался в кармане австралийца, он требует сатисфакции от Apple

03.03.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Житель Австралии решил подать в суд на Apple после того, как его iPhone X взорвался в кармане штанов. Это произошло в 2019 году, Роберт Де Роуз попал в больницу с ожогами второй степени. «Я услышал странные звуки, а потом почувствовал сильную боль в районе правой ноги. Я отпрыгнул, а потом понял, что это мой телефон. Все вокруг было в пепле, а кожа отслоилась», — рассказывал Де Роуз.

После инцидента и лечения мужчина связывался с Apple, сообщив компании о произошедшем. Там ответом было молчание. Поэтому австралиец подал на американскую корпорацию в суд с намерением истребовать с нее компенсацию и обязать предупреждать владельцев мобильников о возможной опасности.

После обращения юриста Apple немедленно отреагировала, сообщив, что относится к безопасности клиентов с особым пристрастием, а инцидент будет рассмотрен.

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Житель Австралии решил подать в суд на Apple после того, как его iPhone X взорвался в кармане штанов. Это произошло в 2019 году, Роберт Де Роуз попал в больницу с ожогами...
 
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