iPhone взорвался в кармане австралийца, он требует сатисфакции от Apple

Источник материала: Onliner

Житель Австралии решил подать в суд на Apple после того, как его iPhone X взорвался в кармане штанов. Это произошло в 2019 году, Роберт Де Роуз попал в больницу с ожогами второй степени. «Я услышал странные звуки, а потом почувствовал сильную боль в районе правой ноги. Я отпрыгнул, а потом понял, что это мой телефон. Все вокруг было в пепле, а кожа отслоилась», — рассказывал Де Роуз.

После инцидента и лечения мужчина связывался с Apple, сообщив компании о произошедшем. Там ответом было молчание. Поэтому австралиец подал на американскую корпорацию в суд с намерением истребовать с нее компенсацию и обязать предупреждать владельцев мобильников о возможной опасности.

После обращения юриста Apple немедленно отреагировала, сообщив, что относится к безопасности клиентов с особым пристрастием, а инцидент будет рассмотрен.