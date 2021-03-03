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Виктор Бабарико: «Когда человеку верят и верят в него, то жить намного легче»

03.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политзаключенный, процесс над которым приостановлен, послал весточку из-за решетки.

Виктор Бабарико: «Когда человеку верят и верят в него, то жить намного легче»

Фото belta\AFP

Экс-претендент в президенты в письме от 25 февраля высказывает мнение о судебных процессах этих дней.

— Сильно нервничать по поводу проходящих под копирку процессов не стоит. Именно для восстановления нормальных человеческих условий жизни и были сделаны действия в прошлом году, — пишет Виктор Бабарико. — Остается надежда и вера в то, что такое же желание присутствует и у других людей.  И за это они готовы побороться.

Для всех людей в нашем положении очень важно понимание внешнего мира и его отношение к происходящим событиям и персонам. Когда человеку верят и верят в него, то жить намного легче.

Мне передали очень хорошую мысль Максима (Знака), созвучную с собственной жизнью. Он писал, что если знаешь «Зачем», то выдержать можно почти любое «Как».

Я знаю «зачем» и всегда задавал этот вопрос прежде, чем начинать любой проект. И в прошлом году это был один из самых важных вопросов в нашей семье. Поэтому сейчас от «внешнего космоса» будет зависеть длительность и сложность «как». Так что не расслабляйтесь.

Спасибо вам всем за поддержку и за неуспокоенность!

Напомним, процесс по делу «Белгазпромбанка» отложен на неопределенный срок, но минимум до 9 марта. Звучало, что заседания отложены на такой срок из-за болезни одного из участников процесса.

 
 
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Политзаключенный высказался из-за решетки о судебных процессах этих дней.
 
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