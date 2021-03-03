Источник материала: Хартия'97

В России стремительно дорожают продукты и власти не могут остановить инфляцию 3.03.2021, 13:07

1,222

фото: Общественное достояние

Действия Кремля еще больше усугубляют проблему.

Для борьбы с ростом цен на продукты российские власти предпринимают шаги, которые могут усугубить ситуацию, считают экономисты. Хотя в мире уже неоднократно опробованы меры для решения проблемы подорожания продовольствия, Россия их игнорирует и не хочет снимать старые ограничения — контрсанкции. Почему растут цены и что нужно делать правительству для решения проблемы — в материале «МБХ медиа» .

«В России, дескать, более острая проблема»

Ростом цен на продукты власти озаботились в конце 2020 года. «Это же не шуточки! Безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают», — выражал обеспокоенность президент Владимир Путин. После слов Путина правительство приняло меры: заморозило цены на некоторые продукты — сахар, подсолнечное масло, обложило дополнительной пошлиной российских экспортеров пшеницы. Но такие меры могут в будущем усугубить ситуацию, потому что проблема в другом, говорят многие экономисты.

Россия вошла в пятерку мировых «горячих точек», в которых рост цен на продукты «вызывает особенное беспокойство» и может спровоцировать недовольство населения и протесты. Этот список составило агентство Bloomberg.

Монополизация рынков и попытка правительства регулировать цены…

О том, что население России пострадало от кризиса больше, чем люди в других странах, говорит и исследование NielsenIQ. Количество финансово пострадавших от последствий пандемии российских потребителей с сентября 2020 года по январь 2021 года выросло почти в два раза — с 27% до 53%, а в среднем по миру — 46%.

«С этими публикациями мы не согласны. У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, считаем неверными. Но то, что в России, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны»,— прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Но даже российские официальные данные подтверждают, что население России пострадало от кризиса сильнее, чем США, европейские и другие страны. По официальным данным, реальные реальные располагаемые доходы населения в России в 2020 году упали на 3,5%, в ЕС — на 1,5%. Повлияло на это в том числе то, что в России рост цен на продовольствие в 7 раз больше, чем в Европе. В России продукты подорожали на 7,9%, в ЕС на 1,1%.

В России больше всего за год подорожали овощи — на 20%, в ЕС они даже подешевели — на 1,2%. Фрукты в России подорожали на 12,9%, в ЕС — на 4,5%; хлебобулочные изделия и крупы подорожали в России на 8,6%, в ЕС на 1,1%. А раньше была другая ситуация, например, в 2019 году цены на плодоовощную продукцию в России снизились на 2%. В целом продовольствие в 2019 году в России подорожало только на 2,6%.

В начале 2021 года инфляция еще больше ускорилась, достигнув уровня 2016 года.





Почему растут цены

«Первый фактор — сельскохозяйственный рынок очень волатилен. Не бывает такого, что цена стоит на одном месте в течение года года или даже одного квартала. На цены влияет урожайность, сезонность, — рассказал “МБХ медиа” директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. — Но никто не обратил внимание, что в прошлом году было перепроизводство сахара, а цены были на 30% ниже. Просто в прошлом году товаропроизводители отбили двухгодовой баланс.

Второй фактор — рост цен на мировых рынках. Производитель, конечно, будет смотреть в эту сторону. Это повышает это его рентабельность, прибыль. Он может расширять производства, увеличивать рабочие места, повышать зарплаты. Тут ничего особенно плохого нет — будет снижаться безработица, будут расти доходы».

Как решать проблему

Решать проблему роста цен нужно не запретами, а льготами для населения и производителей, считает Остапкович. Также экономисты, в том числе профессор Чикагского университета Константин Сонин, напоминают, что сейчас действуют российские контрсанкции на ввоз продуктов из западных стран, что ограничивает предложение и конкуренцию на российском рынке.

«Нам же удается удержать цены на бензин. Как только производители собираются повышать цены, тут же они обращаются к государству, которое дает им налоговые льготы и другие льготы», — сказал Остапкович.

Также необходимо повышать уровень доходов населения, отмечает Остапкович: «Особенно людей с низким доходом, которое не может себе купить основные продукты. Раздавать карточки нужно. Мы о них говорим с 2014 года. Это действенный инструмент, которым пользуется весь мир. США — довольно богатая страна, с середины прошлого века там карточки получают больше 40 миллионов», — отметил эксперт.

Цены можно было бы сбалансировать, если бы отменили контрсанкции — запрет на ввоз продуктов из ЕС и США, признает Остапкович: «Но контрсанкции не отменят, это же был политический маневр, а не экономический. Отмена контрсанкций оказала бы серьезное влияние, потому что мы сейчас не пускаем на наш рынок достаточно дешевую и качественную продукцию с Запада. По крайней мере, она могла притормозить рост цен».

«Также нужно развивать конкуренцию в сельском хозяйстве. Потому что агрохолдинги занимают монопольное положение в регионах, и чуть ли не на федеральном уровне. Нужно развивать малые формы сельского хозяйства, которые будут гибкие, чтобы снижать цену в борьбе за покупателя. Но у нас доля малых хозяйств падает», — добавил Остапкович.

Ограничения, которые вводит российское правительство, могут привести к обратному эффекту — дефициту и еще большей инфляции: «Когда идет ограничение цен, то дефицит и инфляция проявляются не сразу. Где-то 6-9 месяцев цены стоят, все радуются, но потом возникают негативные последствия. Товаропроизводителю будет невыгодно производить эти продукты, если на них фиксированные цены. Когда есть общая инфляция, то растут и цены оборудование, поставки. Производитель потерпит полгода, а потом начнутся провалы, сначала региональные, а потом и федеральные», — говорит Остапкович. По его оценке, в этом году продукты могут подорожать примерно на 6,5%: «Как цены вырастут цены по отдельным товарам за год, определить сложно, потому что цены зависят, например, от урожая».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .