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Тихановская обсудила с президентом Финляндии кризис в Беларуси

03.03.2021 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Тихановская обсудила с президентом Финляндии кризис в Беларуси

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  • 3.03.2021, 12:55
Тихановская обсудила с президентом Финляндии кризис в Беларуси
Фото: gettyImages

Она подчеркнула, что белорусские протестующие добиваются новых выборов.

Экс-кандидат в президента Беларуси Светлана Тихановская обсудила с президентом Финляндии Саули Ниинисте политический кризис в Беларуси и возможности международного посредничества в деле его урегулирования. "В Хельсинки Светлана Тихановская впервые встретилась с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Они обсудили продолжающийся кризис в Беларуси и потенциальные переговоры при международном посредничестве на площадке ОБСЕ - с возможным участием других государственных институций", - сообщила пресс-служба Тихановской в среду, 3 марта, сообщает "Немецкая волна".

Согласно сообщению, Тихановская на переговорах, прошедших накануне, подчеркнула, что участники протестов в Беларуси добиваются проведения уже в нынешнем году новых свободных и справедливых выборов под международным наблюдением. Светлана Тихановская также обсудила с Ниинисте "будущее отношений между двумя странами и потенциальное сотрудничество", при этом президент Финляндии "выразил поддержку Тихановской в поиске решения кризиса через переговоры", - добавили в пресс-службе.

Тихановская находится в Финляндии с визитом 1- 4 марта. В ее графике также встречи с премьер-министром этой страны Санной Марин, министром иностранных дел Пеккой Хаависто и другими членами правительства, а также с почетным председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илккой Канерва.

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Она подчеркнула, что белорусские протестующие добиваются новых выборов.
 
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