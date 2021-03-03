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НАУ просит зарубежные банки закрыть счета двух крупных госбанков Беларуси

03.03.2021 13:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Инициатива Народное антикризисное управление (НАУ) направила письма в иностранные банки Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank с просьбой закрыть корреспондентские счета белорусских государственных банков — «Беларусбанка» и «Белинвестбанка», сообщает БелаПАН со ссылкой на в телеграм-канал НАУ.

 

НАУ просит зарубежные банки закрыть счета двух крупных госбанков Беларуси
Фото: yandex.by.

 

«Мы просим рассмотреть вопрос о приостановке всех финансовых операций с «Беларусбанком» и «Белинвестбанком» до тех пор, пока они не прекратят предоставлять финансовые услуги лицам, подпадающим под санкции», — говорится в письмах НАУ.

Для белорусских государственных банков принятие таких мер со стороны зарубежных банков будет означать, что они не смогут проводить международные операции.

«Беларусбанк» и «Белинвестбанк» — государственные банки, которые к тому же обслуживают организации, которые ответственны за фальсификации и репрессии: ЦИК, ОМОН, «Альфа» и другие. Эти структуры уже попали под санкции стран ЕС, США и других стран. Зарубежным Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank, в которых открыты корреспондентские счета белорусских госбанков, придется исполнять санкционное законодательство», — аргументирует НАУ свое обращение.

Ранее Народное антикризисное управление направило письма инвестфондам, которые летом 2020 года приобрели белорусские еврооблигации на сумму 1,25 млрд долларов, с просьбой предъявить их к досрочному погашению. По мнению НАУ, деньги от реализации облигаций «пошли на репрессии против белорусского народа». НАУ отправило письма также трем инвестбанкам, которые размещали облигации, и Международному валютному фонду. 25 февраля во время видеострима руководитель НАУ Павел Латушко заявил, что ему уже поступило письмо от датского BankInvest, который сообщил о продаже белорусских евробондов.

Народное антикризисное управление было создано в конце октября прошлого года членом президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, бывшим чиновником и дипломатом Павлом Латушко с одобрения КС, сформированного по инициативе Светланы Тихановской.

 
 
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Инициатива Народное антикризисное управление (НАУ) направила письма в иностранные банки Citibank, Raiffeisen, Credit Suisse и Deutsche Bank с просьбой закрыть корреспондентские счета...
 
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