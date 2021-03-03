Как росли цены на продукты в феврале

Мyfin.by изучил ценники на 4 068 товаров в шести розничных сетях: Евроопт, Корона, Грин, Гиппо, Соседи, Виталюр. Источником данных стал сервис Infoprice.by. Даты сравнения – 25 января и 22 февраля 2021 года. изучил ценники на 4 068 товаров в шести розничных сетях: Евроопт, Корона, Грин, Гиппо, Соседи, Виталюр. Источником данных стал сервис Infoprice.by. Даты сравнения – 25 января и 22 февраля 2021 года.





В феврале 2021 года в очередной раз запретили расти ценам социально значимых продуктов в рознице и у отечественных производителей. Постановление № 100 от 23 февраля 2021 года прямо указывает, что цены 62 социально значимых товара и еще 50 лекарств должны быть зафиксированы по состоянию на 24 февраля 2021 года и расти не более чем на 0,2% в месяц. Это вызывало ажиотаж «по обе стороны прилавка».





Есть информация, что продавцы утром 24 февраля предусмотрительно меняли цены на регулируемые товары. Есть также мнение, что в Беларуси уже вовсю росли цены на продукты.





Крупы, макароны, мука и готовые завтраки

Крупа считается пищей бедных, потому становится объектом контроля и регулирования в числе первых. Особенно много внимания в последние 5-7 лет доставалось гречке. Которая (вопреки или благодаря этому) является самой дорогой из распространенных круп.





Теперь по конкретным позициям.





Все крупы по всех сетях, в среднем подорожали на 2,05%.





Более всего выросла цена на гречневую крупу – в среднем на 4,87%. Распределение по сетям вышло таким:





Грин +13,57%;

Корона +12,74%;

Гиппо +5,17%;

Соседи +1,88%;

Евроопт +1,02%;

Виталюр -8,50%.





Однако говорить, что какая-то сеть «взвинтила цены» нельзя. Рост может оказаться отменой прошлой скидки. Второй момент – крупы закупают не каждый день и не каждую неделю, новая поставка будет наверняка дороже, например, декабрьской.





Рис поднялся в цене, в среднем на 1,22%.





По сетям:





Гиппо +3,74%;

Соседи +1,96%;

Корона +0,82%;

Евроопт +0,75%;

Виталюр +0,74%;

Грин -0,71%.





Колебания тоже в пределах обычных.





Перловая и ячневая меняются обычно синхронно. В отчетный период они подорожали, в среднем на 4,87%.





По сетям:





Виталюр +9,50%;

Гиппо +6,96%;

Евроопт +6,93%;

Грин +4,95%;

Корона +4,71%;

Соседи -3,81%.





Кроме чистых круп, на прилавках есть значительно больше упаковок не требующих варки, готовых к употреблению продуктов типа: залей водой и подожди 5 минут.





Такие готовые завтраки поднялись в цене, в среднем на 0,94%.





По сетям:





Корона +3,14%;

Гиппо +1,63%;

Грин +1,21%;

Евроопт +0,70%;

Соседи +0,24%;

Виталюр -1,29%.





Следующая категория – макароны. В среднем макаронные изделия подорожали тоже на 0,94%.





По сетям:





Соседи +2,95%;

Корона +2,06%;

Гиппо +2,05%;

Грин +0,88%;

Евроопт +0,08%;

Виталюр -2,37%.





Мука тоже подорожала, и тоже умеренно. Общий рост цен – 2,07%.





По сетям:





Соседи +5,44%;

Корона +4,46%;

Грин +1,17%;

Евроопт +1,08%;

Гиппо +0,83%;

Виталюр -0,53%.





В разряд социально значимых товаров попадает только пшеничная мука, потому ее стоит рассмотреть отдельно. Кстати, НДС на пшеничную муку не поднялся до 20%, а остался на уровне 10%, на прочую муку, например – ржаную, НДС уже 20%.





С 25 января до 22 февраля пшеничная мука, в среднем, подешевела на 0,79%.





По сетям:





Корона +0,49%;

Виталюр – без изменений;

Евроопт -0,14%;

Гиппо -1,11%;

Соседи -1,76%;

Грин -2,20%.





Выходит – угрозы блинам и выпечке не было.





Мясные продукты

В этой сфере изменений почти не заметно. Общий рос цен на все попавшие в анализ мясные продукты меньше 1%. Больше информации можно получить из сравнения цен на разного рода мясопродукты. Здесь цифры такие:





Колбаса вареная, ливерная, кровяная, стала дороже, в среднем на 1,21%





По сетям:





Грин +3,99%;

Гиппо +1,66%;

Корона +0,95%;

Евроопт +0,45%;

Виталюр +0,32%;

Соседи -0,09%.





Колбаса сыровяленая, копченая и т.п. поднялась в цене, в среднем, только на 0,29%.





По сетям:





Корона +4,28%;

Грин +1,48%;

Соседи +0,97%;

Евроопт +0,07%;

Гиппо -0,73%;

Виталюр -4,31%.





Сосиски, сардельки выросли, в среднем на 1,28%.





По сетям:





Корона +2,20%;

Гиппо +2,15%;

Евроопт +1,77%;

Виталюр +0,86%;

Грин +0,73%;

Соседи -0,01%.





Готовые копчености из мяса поднялись в цене на 2,47%.





По сетям:





Грин +14,36%;

Гиппо +2,04%;

Евроопт +1,80%;

Виталюр – без изменений;

Корона -1,26%;

Соседи -2,14%.





Изделия из субпродуктов (сальтисон, паштет и пр.) подешевели на 1,01%.





По сетям:





Гиппо +2,47%;

Соседи +0,83%;

Евроопт +0,55%;

Грин +0,43%;

Корона -0,04%;

Виталюр -10,30%.





Говорить о заметном подорожании мясных продуктов, очевидно, нельзя.





Овощи, фрукты, растительные масла

С овощами и фруктами ситуация неоднозначная. С одной стороны – сезонное подорожание, которое бывает каждый год и от прочих факторов особо не зависит. Но кое-что попадает на акции, распродается, чтоб освободить место новым товарам.





Так цена овощей менялась разнонаправлено:





Общий рост 4,89%.





По сетям:





Виталюр +12,80%;

Евроопт +12,60%;

Грин +4,05%;

Корона +3,13%;

Соседи +2,47%;

Гиппо -5,72%.





Но традиционные для нас капуста, свекла, морковь и лук подорожали, в среднем на 14,31%.





По сетям:





Евроопт +30,65%;

Корона +21,64%;

Виталюр +21,09%;

Грин +7,74%;

Гиппо +4,32%;

Соседи +0,44%.





А вот томаты, в основном импортные, подешевели, в среднем на 11,70%.





По сетям:





Евроопт +13,81%;

Виталюр -1,24%;

Корона -10,05%;

Грин -20,62%;

Гиппо -24,49%;

Соседи -27,59%.





Фрукты подорожали, в среднем на 1,89%.





По сетям:





Соседи +21,13%;

Корона +10,56%;

Евроопт -0,43%;

Грин -1,57%;

Гиппо -8,12%;

Виталюр -10,22%.





Но цена яблок поднялась, в среднем на 7,45%.





По сетям:





Грин +16,64%;

Соседи +12,22%;

Корона +9,23%;

Евроопт +3,51%;

Гиппо +3,11%;

Виталюр – без изменений.





Растительные масла, уксус и заправки в феврале уже почти не дорожали, только на 1,78%.





По сетям:





Корона +3,36%;

Соседи +2,67%;

Евроопт +1,86%;

Грин +1,21%;

Гиппо +1,01%;

Виталюр +0,56%.





Цены масла у нас, как и во всем мире, поднимались на 2 месяца раньше. В феврале они дорожали умеренно.





Оливковое, в среднем на 1,32%.





По сетям:





Корона +5,41%;

Грин +1,55%;

Евроопт +1,18%;

Соседи – без изменений;

Виталюр – без изменений;

Гиппо -0,24%.





Цены подсолнечного масла росли быстрее, в среднем на 3,73%.





По сетям:





Гиппо +7,53%;

Корона +5,17%;

Соседи +4,03%;

Евроопт +4,02%;

Грин +3,23%;

Виталюр -1,62%.





Говорить про сильно подорожавшее масло тоже нельзя.





Что в итоге?





Мы проанализировали цены на крупу, муку, другие подобные товары, мясопродукты, фрукты, овощи, грибы, растительное масло и заправки, творожные продукты. Общий рост по этим категориям – 1,74% с 25 января по 22 февраля 2021 года.





Изменения цен по сетям близки к среднему:





Корона +2,97%;

Грин +2,19%;

Гиппо +1,76%;

Соседи +1,57%;

Евроопт +1,34%;

Виталюр +0,59%.





Этот обзор не претендует на статистическую точность, крупные сети – это еще не вся торговля Беларуси. Другой момент – в нашем списке чуть более 4 тысяч позиций, но продовольственных товаров гораздо больше.





Что еще важнее – количество наименований товара не пропорционально количеству продаж, если поднять цены на несколько ходовых товаров, то рост перевесит любые скидки на «товары для витрины».





Общий рост цен за описанный период, можно назвать естественным, он, в целом, соответствует инфляции и падению курса за последнее время.