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«Голый дом» в Польше, который и снаружи, и внутри отделан одинаково - кирпичом и бетоном
Источник материала: Tut.by
Обычно для фасада и интерьера применяются разные отделочные материалы. Как
Архитектурный проект дома на одну семью под названием «Голый дом» находится под Варшавой. Природное окружение, ориентация по сторонам света и функциональная программа определили его форму в виде буквы L и пространственное расположение.
Проект предполагает разделение функций на зоны: дневную, общую и ночную, разделенные на личные комнаты членов семьи. Эти зоны соединяет коридор с узким и высоким смотровым окном, выходящим на дерево, оставленное в саду.
Благодаря использованию в конструкции односкатной кровли иерархия помещений определяется их высотой. Например, в детских спальнях это позволило использовать пространство под потолком как антресоль. Там установлена конструкция из деревянных балок, которая ждет обустройства домочадцами и расширения комнат дополнительным уровнем.
Весь архитектурный дизайн полностью основан на выразительной силе кирпича. Кроме того, при строительстве использовался материал в стиле ретро. Его «состаренный» вид стал главной выразительной силой здания. Кирпичи, кое-где дополненные бетоном, создают атмосферу этого дома как снаружи, так и внутри. Он не был оштукатурен и ничем не покрыт — использованный ретрокирпич создает характер этого дома.
Используемые строительные материалы (бетон, кирпич) не были отделаны штукатуркой, что создает впечатление голого дома (отсюда и название проекта — «Голый дом»).
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Дом в Польше, который и снаружи, и внутри отделан одинаково - кирпичом и бетоном.
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