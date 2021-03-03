«Голый дом» в Польше, который и снаружи, и внутри отделан одинаково - кирпичом и бетоном

Источник материала: Tut.by

Обычно для фасада и интерьера применяются разные отделочные материалы. Как пишет archinea.pl, архитекторы из польского бюро Mazm предложили проект дома, в котором будет отчетливо прослеживаться проникновение экстерьера в дизайн помещений. Для этого они решили использовать в интерьере тот же бетон и кирпич, что есть в облицовке фасада.



Фото: Игнаций Матушевский

Архитектурный проект дома на одну семью под названием «Голый дом» находится под Варшавой. Природное окружение, ориентация по сторонам света и функциональная программа определили его форму в виде буквы L и пространственное расположение.



Фото: Игнаций Матушевский

Проект предполагает разделение функций на зоны: дневную, общую и ночную, разделенные на личные комнаты членов семьи. Эти зоны соединяет коридор с узким и высоким смотровым окном, выходящим на дерево, оставленное в саду.



Фото: Игнаций Матушевский



Фото: Игнаций Матушевский

Благодаря использованию в конструкции односкатной кровли иерархия помещений определяется их высотой. Например, в детских спальнях это позволило использовать пространство под потолком как антресоль. Там установлена ​​конструкция из деревянных балок, которая ждет обустройства домочадцами и расширения комнат дополнительным уровнем.













Односкатная крыша также придавала архитектурному объекту интересный вид — неправильная форма здания отлично гармонирует с материалом, из которого оно построено.





Весь архитектурный дизайн полностью основан на выразительной силе кирпича. Кроме того, при строительстве использовался материал в стиле ретро. Его «состаренный» вид стал главной выразительной силой здания. Кирпичи, кое-где дополненные бетоном, создают атмосферу этого дома как снаружи, так и внутри. Он не был оштукатурен и ничем не покрыт — использованный ретрокирпич создает характер этого дома.





Используемые строительные материалы (бетон, кирпич) не были отделаны штукатуркой, что создает впечатление голого дома (отсюда и название проекта — «Голый дом»).