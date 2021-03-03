Косуля вышла к людям просить о помощи: смотрите, как ее спасали

Источник материала: Tut.by

Трогательное видео спасения косули появилось в соцсетях: из-за примерзшего к голове льда она не могла поднять голову, открыть пасть и тяжело дышала. Животное вышло к дороге в ожидании помощи, а неравнодушные жители Казахстана откликнулись на эту немую просьбу.