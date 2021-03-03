«Предложили снять, я отказался». Житель «Пирса» повесил на балконе БЧБ-флаг, а его авто забрал эвакуатор

Источник материала: Tut.by

Со вчерашнего вечера в Сети обсуждают не совсем обычные события в жилом квартале «Пирс»: один из жильцов повесил на балконе БЧБ-флаг, когда возле дома появились неизвестные, флаг он не снял, дверь открывать отказался, а через некоторое время к дому подъехал эвакуатор и увез автомобиль жильца. Сегодня утром снимать флаг приехала уже автовышка, но в итоге хозяин квартиры сделал это сам.





Один из жителей квартала «Пирс» рассказал AUTO.TUT.BY, что флаги в тот вечер вывешивали не только в этой квартире. Но откуда-то появилась информация о визите неизвестных и люди символику сняли.

— Одна эта квартира стоически держалась, — рассказывает нам очевидец вчерашних событий. — Неизвестные туда так и не попали, дежурили под окнами в машине. Там же был наш участковый. Жильцы им двери не открывали. В районе десяти вечера приехал эвакуатор. Жители квартала, человек 30−40, вышли во двор, некоторые просто в ночнушках выбежали. На вопросы о том, что происходит, никто ответить не мог… Нас всех снимали на камеры встроенные. Ну и мы их в ответ на телефоны.

Еще одна жительница квартала рассказала, что машину в итоге забрали в 23.44. Автомобиль стоял на парковочном месте, принадлежащем владельцам квартиры с флагом.

— Мы позвонили в милицию, сообщили что сотрудники ДПС не представились, у них были перевернуты жетоны, но на вызов никто не отреагировал.





AUTO.TUT.BY удалось пообщаться с жильцом той самой квартиры, он представился Ильей. Он рассказал, что около семи часов вечера вчера во двор приехали какие-то люди. Хозяин квартиры вышел на балкон. Снизу какие-то неизвестные начали кричать: «Молодой человек с третьего этажа, выйдите поговорить. Это вы вывесили флаг?».

— Я ответил, что флаг вывесил я. Они спросили, знаю ли я, что нарушаю какой-то там закон. Я не стал отрицать и сказал, чтобы составляли протокол, вызывали повесткой. Я приду и отвечу на все вопросы, дам любые пояснения. Они на это ответили «мы вас поняли», и все. Никаких действий больше не предпринимали. Часа четыре сидели в машине возле подъезда. Потом приехал эвакуатор, погрузили машину и увезли ее.

Утром в тамбуре, где находится квартира Ильи, отключили свет и начали стучать в дверь.

— Я спрашиваю, кто стучит — не отвечают. Подозреваю, что милиция. Ключевой момент во всем этом — я никаких требований не слышал, только предложения выйти, проехать в отделение поговорить. Я логично отказался. А дальше у нас было немое противостояние — ни от них требований, ни от меня.





После того, как во двор пригнали автовышку, Илья снял флаг. А потом сообщил нам, что пойдет открывать дверь. «По-моему, бессмысленно вести тут какую-то борьбу».

Можно ли эвакуировать машину, если она припаркована по правилам?

— В работе правоохранительных органов уже сложилась практика изымать авто при подозрении, что вин-номер транспортного средства был видоизменен. Думаю, что в этом случае был такой же предлог для изъятия и последующей эвакуации авто, — рассуждает адвокат Антон Гашинский из адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры». — В случае, если рядом с машиной есть собственник, она изымается в его присутствии и ему выдаются соответствующие документы.

Но, по словам адвоката, могут быть и другие обстоятельства.

— Например, имеются подозрения, что в транспортном средстве находятся предметы или орудия преступления, либо само транспортное средство каким-то образом было задействовано в преступной деятельности. В этом случае у милиции есть право изъять такое транспортное средство. Как правило, это происходит в присутствии собственника. Так как собственник в данной ситуации выйти отказался, они эвакуировали автомобиль без его присутствия.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу МВД Беларуси. Там сообщили, что подробности по этому случаю сообщат позже в официальном телеграм-канале. Как только эта информация появится, мы опубликуем ее.

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