«Утром ломились в подъезд». Что известно о массовых задержаниях блогеров и админов телеграм-чатов в Минске

Источник материала: Tut.by

Вчера, 2 марта, мы писали о массовых задержаниях в Минске администраторов и участников микрорайонных и профильных телеграм-чатов. В частности, поступала информация про жителей Каменной Горки, Матусевича, Первомайского района, а также членов «Вольнага прафсаюзу БДУ». Собрали, что известно на данный момент.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Как нам сообщили в лишенном регистрации правозащитном центре «Весна», волонтерам известны имена и фамилии 17 задержанных 2 марта в Минске. «Также нам поступила информация, что в УСК вчера было минимум 36 человек, но эту информацию мы никак не можем проверить», — добавили в центре.

В канале «Списки задержанных» говорится про более чем 20 задержанных за вчерашний день. В частности, там упоминается имя Ольги Токарчук — блогера, которая ведет свой YouTube-канал на более чем 30 тысяч подписчиков.

По словам матери , Ольга позвонила ей утром 2 марта и сообщила, что ее задерживают — на момент звонка она собирала вещи. Ольга успела сказать, что причиной стало «оскорбление должностного лица» — судьи. Пока не сообщалось, какую статью ей вменяют.

Также известно, что из общежития БГУ 2 марта забрали двух учащихся магистратуры истфака — Александра Паршенкова и Александра Новикова: оба состоят в «Свободном профсоюзе студентов» (Паршенков его возглавляет), дружат и живут в одной комнате. Паршенкова отпустили в тот же день: по его словам, к ним в комнату пришли сотрудники ГУБОПиК, которые осмотрели и вернули технику и затем вынесли Паршенкову предупреждение о последствиях участия в несанкционированных массовых мероприятиях.

А вот магистранта истфака БГУ Александра Новикова задержали и доставили на Окрестина. Позже в Telegram-канале пресс-секретаря МВД появилось видео, где парень говорит, что «принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях в сентябре и октябре 2020 года», а также пересылал в известный телеграм-канал, признанный экстремистским, сделанные им же фотографии о передвижении милицейского транспорта и сотрудников. «Он же распространял информационную продукцию, включенную в республиканский список экстремистских материалов», — утверждают в ведомстве, после чего добавляют, что по результатам проверки в отношении Новикова составлены административные протоколы за распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Сегодня у Александра должен пройти суд в Центральном районе Минска.

Еще одно имя в списке задержанных — Руслан Литвин. По словам супруги, Руслана забрали рано утром 2 марта «за оскорбление сотрудника милиции» — якобы он оставил под каким-то постом в соцсети неблаговидный комментарий. Ему вменяют ст. 369 УК РБ «Оскорбление представителя власти», но, как говорит его жена, Руслана обещали отпустить до суда домой.

И еще «Весна» пишет про Марину Савенок — жительницу дома на улице Первомайской: по информации, присланной центру, квартиру Марины взломали, ее саму забрали в наручниках, а в пустой квартире был обыск.

Еще одна минчанка, проживающая на улице Первомайской, — Екатерина Корниевич: как сказал ее муж, Екатерине вменяют ст. 342 УК РБ «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Что послужило причиной — пока также неизвестно.

Кроме того, «Весна» упоминает Анатолия Таптунова, которого называет сотрудником EPAM. В компании не прокомментировали, действительно ли это их сотрудник, но человек с таким именем и местом работы есть в соцсетях.

Многих забрали в районе Каменной Горки: среди них есть люди с одинаковыми фамилиями, возможно, родственники — например, Константин Карташов и Елена Карташова (Шиманская); Елена и Евгений Соболько; Ольга и Дмитрий Списак (по словам их знакомой, Ольга и Дмитрий — многодетная семейная пара. Причина задержания пока неизвестна).

Как сообщили подписчики канала «Мотолько Помоги», силовики приходили утром 2 марта на Люцинскую, 15. «На Люцинской, 15, в 8-й подъезд сегодня в 8 утра ломились, трое в масках („оливки“) и тихарь. „Оливки“ были с тяжелыми сумками, явно специнструмент, скорее всего дверь ломали», — написал один.

«Люцинская, 15, в 8 утра трое молодых человек пришли к активным соседям. Сначала стоял один в гражданском и маске напротив окон, потом держал дверь в подъезд и зашли еще двое. Если камеры работали, то у двоих можно увидеть лица, они курили, приспустив маски. 100-процентной уверенности нет, но все указывает на то, что это они. Всех детей соседей и собаку забрали, самая маленькая плакала», — сообщил другой.

Мы пока ждем комментарий от Следственного комитета и добавим его, если что-то станет известно.

Вот полный список имен задержанных согласно одноименному Telegram-каналу : Богданкевич Екатерина Станиславовна

Вершаль Екатерина Алексеевна

Жалнин Вячеслав Валерьевич

Карташов Константин Фёдорович

Карташова (Шиманская) Елена Владимировна

Корниевич Екатерина Игоревна

Литвин Руслан Георгиевич

Мороз Анастасия Николаевна

Новиков Александр

Паршенков Александр (освобожден)

Пунько Анастасия

Пунько Дмитрий

Романюк Виктор Леонидович

Савенок Марина Ивановна

Соболько Евгений

Соболько Елена Михайловна

Списак Дмитрий Петрович

Списак Ольга

Старовойт Виталий Федорович

Таптунов Анатолий Сергеевич

Токарчук Ольга

Трохина Мария Олеговн

Шкелко Виктория Федоровна

Шпетный Павел Александрович

Козлянко Александр Александрович

Ярошенко Анжелика Анатольевна

Напомним, что задерживают администраторов или владельцев «деструктивных» Telegram-каналов по-разному: как мы писали ранее, могут задержать по знаменитой статье 23.34 КоАП за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП), неповиновение сотруднику милиции (23.3 КоАП) или даже могут возбудить уголовное дело — например, за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ст. 342 УК РБ), или же оскорбление представителя власти (ст. 369 УК РБ).