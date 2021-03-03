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«Утром ломились в подъезд». Что известно о массовых задержаниях блогеров и админов телеграм-чатов в Минске
Источник материала: Tut.by
Вчера, 2 марта, мы
Как нам сообщили в лишенном регистрации правозащитном центре «Весна», волонтерам известны имена и фамилии 17 задержанных 2 марта в Минске. «Также нам поступила информация, что в УСК вчера было минимум 36 человек, но эту информацию мы никак не можем проверить», — добавили в центре.
В канале «Списки задержанных»
Также известно, что из общежития БГУ 2 марта забрали двух учащихся магистратуры истфака — Александра Паршенкова и Александра Новикова: оба состоят в «Свободном профсоюзе студентов» (Паршенков его возглавляет), дружат и живут в одной комнате. Паршенкова отпустили в тот же день: по его словам, к ним в комнату пришли сотрудники ГУБОПиК, которые осмотрели и вернули технику и затем вынесли Паршенкову предупреждение о последствиях участия в несанкционированных массовых мероприятиях.
А вот магистранта истфака БГУ Александра Новикова задержали и доставили на Окрестина. Позже в Telegram-канале пресс-секретаря МВД
Сегодня у Александра должен пройти суд в Центральном районе Минска.
Еще одно имя в списке задержанных — Руслан Литвин. По словам супруги, Руслана забрали рано утром 2 марта «за оскорбление сотрудника милиции» — якобы он оставил под каким-то постом в соцсети неблаговидный комментарий. Ему вменяют ст. 369 УК РБ «Оскорбление представителя власти», но, как говорит его жена, Руслана обещали отпустить до суда домой.
И еще «Весна» пишет про Марину Савенок — жительницу дома на улице Первомайской: по информации, присланной центру, квартиру Марины взломали, ее саму забрали в наручниках, а в пустой квартире был обыск.
Еще одна минчанка, проживающая на улице Первомайской, — Екатерина Корниевич: как сказал ее муж, Екатерине вменяют ст. 342 УК РБ «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Что послужило причиной — пока также неизвестно.
Кроме того, «Весна» упоминает Анатолия Таптунова, которого называет сотрудником EPAM. В компании не прокомментировали, действительно ли это их сотрудник, но человек с таким именем и местом работы есть в соцсетях.
Многих забрали в районе Каменной Горки: среди них есть люди с одинаковыми фамилиями, возможно, родственники — например, Константин Карташов и Елена Карташова (Шиманская); Елена и Евгений Соболько; Ольга и Дмитрий Списак (по словам их знакомой, Ольга и Дмитрий — многодетная семейная пара. Причина задержания пока неизвестна).
Как
«Люцинская, 15, в 8 утра трое молодых человек пришли к активным соседям. Сначала стоял один в гражданском и маске напротив окон, потом держал дверь в подъезд и зашли еще двое. Если камеры работали, то у двоих можно увидеть лица, они курили, приспустив маски. 100-процентной уверенности нет, но все указывает на то, что это они. Всех детей соседей и собаку забрали, самая маленькая плакала», — сообщил другой.
Мы пока ждем комментарий от Следственного комитета и добавим его, если что-то станет известно.
Напомним, что задерживают администраторов или владельцев «деструктивных» Telegram-каналов по-разному: как мы
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«Утром ломились в подъезд». Что известно о массовых задержаниях блогеров и админов телеграм-чатов в Минске
Сообщается о более 20 задержанных за один день.
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