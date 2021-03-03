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Все магазины Bigzz и «Копилка» не работают. Компания ушла в ликвидацию
Источник материала: Tut.by
Магазины компании «Баниар» Bigzz и «Копилка» больше не работают. Компания ушла в ликвидацию.
До закрытия у «Баниар» оставалось работать пять магазинов Bigzz и две «Копилки». Сейчас все они не работают. Перед закрытием там устроили большие распродажи со скидками 50%.
По данным сервиса
Дозвониться до компании не удалось: телефоны всех магазинов и приемной недоступны. Сотрудница отдела маркетинга, у которой мы ранее запрашивали комментарии, больше не работает в «Баниар».
Ликвидатор сейчас принимает дела компании, говорит, что юрлицо ликвидируют по решению собственника. Больше ничего он прокомментировать не смог.
Но к 3 марта в реестре появилось 28 возбужденных производств в отношении «Баниар» с общей суммой более 1 млн рублей по долгам. Многие из них помечены как задолженности за товары и услуги.
Компания «Баниар» принадлежит Борису, Алевтине и Наталье Лукомским, а также кипрскому юрлицу GEPROCON LIMITED.
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К 3 марта в реестре по задолженностям появилось 28 возбужденных производств в отношении «Баниар» с общей суммой более 1 млн рублей. Многие из них помечены как...
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