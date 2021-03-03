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Опытный белорусский стендап-комик выступит с часом отборной социальной комедии. Билеты - 20 рублей
Источник материала: Tut.by
Создатель первого белорусского стендап-клуба Stand Up Comedy Hall Дима Нарышкин даст 31 марта
Дима Нарышкин в свое время работал промопродюсером на ТНТ, сотрудничал с киевскими и московскими ТВ-проектами. Внештатно работал в Comedy Club. Занимался минскими проектами Stand Up Union и Stand Up Machine, организовывал «Открытые микрофоны». В юморе более 15 лет, в стендапе — 10.
В 2019 году открыл первый белорусский стендап-клуб Stand Up Comedy Hall на Куйбышева, 45. Развивает
31 марта он обещает выступить на сцене стендап-клуба с часом отборной социальной комедии.
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Создатель первого белорусского стендап-клуба Stand Up Comedy Hall Дима Нарышкин даст 31 марта сольный концерт «Я остаюсь». Билеты - 20 рублей.
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