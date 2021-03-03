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Опытный белорусский стендап-комик выступит с часом отборной социальной комедии. Билеты - 20 рублей

03.03.2021 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Создатель первого белорусского стендап-клуба Stand Up Comedy Hall Дима Нарышкин даст 31 марта сольный концерт «Я остаюсь». Билеты — 20 рублей.


Дима Нарышкин в свое время работал промопродюсером на ТНТ, сотрудничал с киевскими и московскими ТВ-проектами. Внештатно работал в Comedy Club. Занимался минскими проектами Stand Up Union и Stand Up Machine, организовывал «Открытые микрофоны». В юморе более 15 лет, в стендапе — 10.

В 2019 году открыл первый белорусский стендап-клуб Stand Up Comedy Hall на Куйбышева, 45. Развивает YouTube-канал «Все свои» с белорусскими стендап-комиками, суммарно видео на канале перешагнули планку в полмиллиона просмотров.

31 марта он обещает выступить на сцене стендап-клуба с часом отборной социальной комедии.

Стендап-концерт Димы Нарышкина

Когда: 31 марта, 20.00 (сбор гостей — до 19.30)
Где: ул. Куйбышева, 45, — Stand Up Comedy Hall
Сколько: 20 рублей, билет = место за столиком

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Создатель первого белорусского стендап-клуба Stand Up Comedy Hall Дима Нарышкин даст 31 марта сольный концерт «Я остаюсь». Билеты - 20 рублей.
 
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