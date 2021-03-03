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Meizu представила флагманские смартфоны

03.03.2021 13:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бренд Meizu провел презентацию новой линейки флагманов — Meizu 18 и 18 Pro. Смартфоны получили свежий топовый чип Snapdragon 888 и другое актуальное железо.

Meizu 18 оснащен 6,2-дюймовым экраном Super AMOLED с небольшими загибаниями по краям. Соотношение сторон равняется 20:9, разрешение — 1440×3200 точек (плотность 563 ppi), яркость в пике достигает 1300 нит. Частота обновления 120 Гц, также есть поддержка HDR10+, а под экраном расположен сканер отпечатков.

Модель 18 Pro крупнее — экран 6,7 дюйма. Плотность пикселей почти как у младшей версии: 526 точек на дюйм.

Оба смартфона работают на Snapdragon 888, объем оперативной памяти может быть 8 либо 12 ГБ, а встроенного пространства — 128 или 256 ГБ. Емкость батареи Meizu 18 составляет 4000 мАч (с быстрой зарядкой на 36 Вт), у Pro-модели на 500 мАч больше (быстрая зарядка на 40 Вт по проводу или через «подушку»).

Meizu 18 получил камеру с тремя фотосенсорами: основной Soni IMX 682 на 64 Мп, ультраширокий на 16 Мп и телефото на 8 Мп. У Pro-модели набор другой: 50 Мп основной сенсор, 32-мегапиксельный ультраширокий и 8 Мп телефото, а также ToF-сенсор. Оба смартфона поддерживают технологию Dark Vision для съемки в темноте.

Meizu 18 в базовом оснащении (8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти) стоит примерно $680, топовый вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти оценен в $773. Версия Pro начинается с $773 (8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти) и доходит до $928 за 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.

Смартфон MEIZU 17 Pro 8GB/128GB китайская версия (черный)
Android, экран 6.6" AMOLED (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
1750 р.
3 предложения
Смартфон MEIZU 17 8GB/128GB китайская версия (темно-зеленый)
Android, экран 6.6" AMOLED (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
1500 р.
3 предложения
Смартфон MEIZU 16Xs 6GB/64GB международная версия (черный)
2 отзыва
Android, экран 6.2" AMOLED (1080x2232), Qualcomm Snapdragon 675, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
740 р.
5 предложений
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Бренд Meizu провел презентацию новой линейки флагманов — Meizu 18 и 18 Pro. Смартфоны получили свежий топовый чип Snapdragon 888 и другое актуальное железо.Читать далее…
 
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