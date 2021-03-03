«Беларусбанк» вернул потребительские кредиты, ставка — 25%. А что в других банках?

Источник материала: Onliner

«Беларусбанк» снова выдает кредиты на потребительские нужды. Но есть нюансы: ставка теперь составляет 25% годовых. Напомним, с 1 февраля банк возобновил выдачу кредитов на жилье со ставкой 21% годовых. Узнали и рассказываем, на каких условиях сейчас можно занять денег в разных банках.

Ставка по потребительскому кредиту составляет 25% годовых. Можно чуть сэкономить и платить на один процентный пункт меньше — 24%, если подать заявку дистанционно.

«Процентная ставка по кредиту установлена с учетом ставок, сложившихся в банковской системе республики», — прокомментировали в пресс-службе банка.

Кредит можно взять сроком до 5 лет. Есть возможность оформления кредита без предоставления справки о доходах. Обещают оформление кредита без поручителей. Подать заявку можно в банке или дистанционно.

А что с потребительскими кредитами у других банков? В «Белинвестбанке» предлагают кредит «Личный выбор» со ставкой 24,9% годовых. В «БПС-Сбербанке» готовы занять денег под 27% («Без границ в online!»). В «МТБанке» тоже готовы кредитовать потребительские нужды: под 14,665% (на 12 месяцев) или 28,9% на более длительный срок. Под те же 28,9% годовых дадут деньги в «Альфа-Банке».