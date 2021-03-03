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Житель «Пирса» — о флаге на террасе и эвакуации авто: «К суткам морально готов»

03.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Житель квартала, расположенного возле Минского моря, рассказывает Онлайнеру о событиях последних дней.

Житель «Пирса» — о флаге на террасе и эвакуации авто: «К суткам морально готов»

— Флаг висел у меня на террасе еще с лета, — делится Илья Кваченко. — Из-за этого ко мне периодически приходили какие-то странные люди в «гражданке», стучали в дверь, но, поскольку представляться они отказывались, общаться с ними я не соглашался. И вот вчера вечером около 17 часов наконец приехали люди в форме.

Молодой человек рассказывает, что не был настроен разговаривать с силовиками, а потому снова решил не открывать дверь. Люди в форме заняли выжидательную позицию. Когда Илья вышел на террасу, «гости» попросили его спуститься вниз «для разговора». Минчанин отказался: мол, присылайте повестку, оформляйте встречу официально.

— Силовики не сдались. По моим подсчетам, в своей машине они просидели около четырех часов, видимо, ожидая, что я выйду на улицу. А потом приехал эвакуатор и принялся за дело. Погрузка шла очень медленно. Думаю, что таким образом меня пытались спровоцировать выйти на улицу. Но я все же не пошел. Зато на улицу высыпали соседи — поддержать меня захотели человек двадцать-тридцать.

Житель «Пирса» — о флаге на террасе и эвакуации авто: «К суткам морально готов»

Игорь отмечает, что машина, которую вчера вечером эвакуировали, принадлежит даже не ему — оформлена на брата.

— Сегодня около 9 утра ко мне снова приехали. Сначала, как обычно, стучали, потом отрубили свет. В какой-то момент я заметил, что по кварталу едет вышка, и решил сам снять флаг, чтобы его не сорвали и не увезли. Чуть позже я уже решил выйти «сдаться» (все равно все сведется к суткам), но к тому моменту силовики уже уехали.

Житель «Пирса» — о флаге на террасе и эвакуации авто: «К суткам морально готов»

Повестку мне все-таки вручили — завтра надо явиться в РУВД, но я особо не переживаю по этому поводу: договор с адвокатом заключен, к суткам я давно морально готов. Закон и поддержка людей на моей стороне, единственное, жена очень волнуется, — подытоживает минчанин.

 
 
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