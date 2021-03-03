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Литва не выдаст Тихановскую

03.03.2021 14:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Литва не выдаст Тихановскую
Светлана Тихановская
Об этом Deutsche Welle заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим».


В Вильнюсе иронизируют, мол, правительство, которое согласилось бы рассмотреть заявку Минска об экстрадиции лидера белорусской оппозиции, не проживет и суток.

Вчера Следственный комитет Беларуси сообщил об объявлении Светланы Тихановскую в розыск и что документы на ее экстрадицию переданы в Генпрокуратуру.
 
Теги: Минск
 
 
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Вчера СК сообщил об объявлении Светланы Тихановскую в розыск.
 
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