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Литва не выдаст Тихановскую
Источник материала: UDF
Светлана Тихановская
«Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим».
В Вильнюсе иронизируют, мол, правительство, которое согласилось бы рассмотреть заявку Минска об экстрадиции лидера белорусской оппозиции, не проживет и суток.
Вчера Следственный комитет Беларуси сообщил об объявлении Светланы Тихановскую в розыск и что документы на ее экстрадицию переданы в Генпрокуратуру.
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Вчера СК сообщил об объявлении Светланы Тихановскую в розыск.
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