Источник материала: UDF



Светлана Тихановская

заявил

«Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литва не выдаст Тихановскую Вчера СК сообщил об объявлении Светланы Тихановскую в розыск.