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Symbal.by полностью прекратил работу
Источник материала: UDF
Фото: symbal.by
«Все события, которые последние 8 месяцев происходят вокруг нашей компании, привели к тому, что мы больше не можем арендовать помещения для дальнейшей коммерческой деятельности в любых форматах и содержать прежний штат сотрудников», — написал он.
Проблемы в symbal.by начались в июне прошлого года, когда власти запретили работу оффлайн-магазина, а также конфисковали майки, флаги и ткани.
С лета магазин постоянно осаждали проверки, таможня не выпускала посылки с продукцией для покупателей за рубежом, а четыре сотрудника были задержаны и приговорены к административному аресту.
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Проблемы в symbal.by начались в июне прошлого года.
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