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Symbal.by полностью прекратил работу

03.03.2021 14:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Symbal.by полностью прекратил работу
Фото: symbal.by
Оффлайн- и онлайн-магазин национальной символики Symbal.by приостановил работу на неопределенный срок. Об этом написал в своем фейсбуке Павел Белоус.

«Все события, которые последние 8 месяцев происходят вокруг нашей компании, привели к тому, что мы больше не можем арендовать помещения для дальнейшей коммерческой деятельности в любых форматах и содержать прежний штат сотрудников», — написал он.


Проблемы в symbal.by начались в июне прошлого года, когда власти запретили работу оффлайн-магазина, а также конфисковали майки, флаги и ткани.

С лета магазин постоянно осаждали проверки, таможня не выпускала посылки с продукцией для покупателей за рубежом, а четыре сотрудника были задержаны и приговорены к административному аресту.

На сайте магазина вы можете найти информацию, как поддержать Symbal.by и их сотрудников в сложившихся условиях.
 
 
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Проблемы в symbal.by начались в июне прошлого года.
 
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