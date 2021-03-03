Источник материала: UDF



Фото: symbal.by

«Все события, которые последние 8 месяцев происходят вокруг нашей компании, привели к тому, что мы больше не можем арендовать помещения для дальнейшей коммерческой деятельности в любых форматах и содержать прежний штат сотрудников», — написал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Symbal.by полностью прекратил работу Проблемы в symbal.by начались в июне прошлого года.

Проблемы в symbal.by начались в июне прошлого года, когда власти запретили работу оффлайн-магазина, а также конфисковали майки, флаги и ткани.С лета магазин постоянно осаждали проверки, таможня не выпускала посылки с продукцией для покупателей за рубежом, а четыре сотрудника были задержаны и приговорены к административному аресту.Намагазина вы можете найти информацию, как поддержать Symbal.by и их сотрудников в сложившихся условиях.