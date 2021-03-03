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Белорусские агроусадьбы начали принимать людей с ограничениями по здоровью

03.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все больше белорусских агроусадеб перестраивают для приема туристов с ограничениями по здоровью. Это предложение стало актуальным во время пандемии. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова узнавала подробности.

Жизнь в четырех стенах не для него. Каждый будний день он занимается в центре реабилитации для людей с ограничениями по здоровью. Диме Кононовичу 19 лет и дома он не сидит. Любит деревообработку, а еще поездки.

«Я вообще люблю путешествовать. Мне нравится. Люблю смотреть, что, где, как с каждым разом все больше развивается. Поедем снова, с каждым днем все лучше и лучше меняется. Главное – пандусы. Везде, где я был, был пандус», – поделился воспитанник Воложинского территориального центра социального обслуживания населения Дмитрий Кононович.

Сейчас и в агроусадьбах все больше таких гостей как Дима. В стране делают акцент на внутренний туризм. В этом комплексе уже поставили пандус и убрали пороги.

«Мы работаем с массовым туристом. У нас в усадьбе практически проживания нет. Много автобусных туров, у нас за год бывает до 10 тысяч туристов, поэтому нам это нужно. И место, где массово люди ходят, должны быть условия», – сказал владелец агроусадьбы Василий Фролов.

А еще для людей с ограничениями по здоровью предлагают отдельные туристические пакеты с проживанием, питанием и программой путешествий. Практически все включено. Спрос большой. А организуют поездки социальные центры, такие есть в каждом районе. В них можно и остановиться.

«У нас, например, в здании нашего отделения есть гостиница для людей с инвалидностью, люди могут приехать, заселиться, им предлагают брошюру с маршрутами по Воложинскому району. У нас созданы все условия. Для колясочников, и людей с нарушениями опорно-двигательной системы», – отметила заведующая отделением Воложинского территориального центра социального обслуживания населения Татьяна Окушко.

В Воложинском центре стараются раз в месяц организовать для людей с ограничениями по здоровью путешествия по Беларуси. А для тех, кто пока не готов к длительным поездкам, организуют так называемые группы дневного пребывания. Можно записаться в любой кружок или мастерскую. На занятия привезет специальная машина. На ней же потом людей и отправляют по домам.

В Воложинском районе Минской области почти все усадьбы уже готовы принимать людей с ограничениями по здоровью. А ранее об таких посетителях позаботились и все местные музеи.



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Теги: Минск
 
 
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Для тех, кто пока не готов к длительным поездкам, организуют так называемые группы дневного пребывания.
 
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