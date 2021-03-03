В Иркутске по делу об издевательствах над заключенными задержан начальник колонии

В Иркутске (РФ) в рамках расследования уголовного дела о противоправных деяниях со стороны осужденных задержаны начальник исправительной колонии и начальник оперативного отдела СИЗО-1.



Фото: nation-news.ru.

Как сообщает портал profile.ru , начальника ИК-6 задержали по делу об издевательствах в отношении заключенного Т. Бакиева, которые были выявлены сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). А начальник оперативного отдела СИЗО-1, в свою очередь, задержан по схожему эпизоду, который произошел с заключенным К. Ондаром. В пресс-службе ФСИН сообщили, что работа комиссии и расследование уголовных дел продолжается.

Также стало известно об увольнении начальника СИЗО-1 в Иркутске и о временном отстранении от обязанностей его заместителя и замначальника ИК-6 за избиения заключенных. Позже сообщалось о девяти уголовных делах в отношении сотрудников и заключенных, которые применяли физическое насилие к другим заключенным.

Глава ФСИН РФ Александр Калашников рассказал, что по всем делам уже опросили 1145 человек, 41 из них считают причастными к насилию, 75 – жертвами, а еще 91 – очевидцами. Также проверяются условия содержания в других СИЗО.

Напомним, что сестра осужденного О., который находился в СИЗО, ранее обратилась за помощью к правоохранителям. Она рассказала, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. Также в областную больницу госпитализировали осужденного Б. Был выявлен факт «противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных».