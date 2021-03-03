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Партия премьер-министра Венгрии Орбана вышла из группы ЕНП в Европарламенте

03.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Партия премьер-министра Венгрии Орбана вышла из группы ЕНП в Европарламенте

  • 3.03.2021, 14:13
Партия премьер-министра Венгрии Орбана вышла из группы ЕНП в Европарламенте
Виктор Орбан
фото: GettyImages

Ее собирались оттуда выгнать.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о выходе его партии "Фидес" из группы Европейской народной партии после принятия изменений в ее правила, позволяющих исключить "Фидес".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

Письмо Виктора Орбана к лидеру ЕНП было обнародовано почти сразу после того, как появилась информация о результатах голосования - изменения поддержали большинством в 84 голоса.

Новые правила приостановления полномочий членов группы должны разрешить ЕНП исключить из своих рядов всю "Фидес", а не отдельных депутатов.

"Изменения в правилах группы ЕНП - явно враждебный шаг против" Фидес "и наших избирателей. Ограничения возможности наших европарламентариев выполнять свои обязанности как избранных членов Европарламента лишает венгерских избирателей их демократических прав... Поэтому руководящий орган "Фидес" решил немедленно выйти из группы ЕНП", - говорится в нем.

Пока неизвестно, как дальше будет действовать "Фидес" в Европарламенте – независимо или присоединится к другой фракции.

Отношения "Фидес" и ЕНП долгое время были непростыми из-за нападок официальных лиц "Фидес" на лидеров и политику ЕНП, а также из-за опасений по поводу верховенства закона в Венгрии.

"Фидес" была отстранена от членства в ЕНП с марта 2019 года, но ее евродепутаты остаются частью группы ЕНП в Европейском парламенте, несмотря на попытки некоторых членов-центристов их выгнать.

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