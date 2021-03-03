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Российский рубль улетел на полугодовой максимум

03.03.2021 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль девальвировался к евро и российскому рублю, но значительно укрепился к доллару. В итоге стоимость корзины валют выросла на 0,22%.

Напомним, что вчера на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль подешевел ко всем валютам.

Курс доллара обвалился на 0,0161 BYN до 2,6073 BYN/USD и оставил максимум почти за четыре недели.

За предыдущие десять торговых сессий стоимость доллара выросла на 0,0435 BYN.

Курс евро подрос лишь на 0,0014 BYN до 3,1529 BYN/EUR. Евро за два дня подорожал на 0,0122 BYN, а до этого он находился на минимуме за 10 дней.

Курс российского рубля рванул вверх сразу на 0,0292 BYN до 3,5453 BYN/100 RUB — максимума за 182 дня.

За семь последних торговых сессий сотня российских рублей подорожала уже на 0,0598 BYN.


Центробанк России

Российский рубль на торгах Московской биржи к 11:30 отбросил доллар вниз на 1,06 рубля до 73,5187 российских рублей.

Евро подешевел на 76 копеек до  88,81 российских рублей — минимума за 2,5 месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль девальвировался к евро и российскому рублю, но значительно укрепился к доллару. В итоге стоимость корзины валют выросла на 0,22%.
 
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