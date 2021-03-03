Курс биткоина вновь превысил $50 тыс.

По оценкам аналитиков, покупатели до сих пор считали хорошим дисконтом ценовые уровни около $43 тыс, что было хорошим знаком для биткоина и всего крипторынка в целом.





Крипторынок сохраняет свою главную черту — волатильность, и технические индикаторы тому подтверждение. Участники крипторынка ждали взятия планки $50 тыс, чтобы понять, есть ли у биткоина в краткосроке возможность развить импульс роста до новых высот.