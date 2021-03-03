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Простим мы - не простят наши дети: посмотрите на встречу бывшего узника Володарки со своим маленьким сыном

03.03.2021 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активист штаба Виктора Бабарико Леон Халатрян опубликовал в Инстаграм видео встречи со своим сыном Микаэлем после 6 месяцев пребывания в СИЗО.

Напомним, волонтер штаба Бабарико Леон Халатран получил 2 года «химии». Его освободили в зале суда на период обжалования приговора.

В случае, если приговор будет оставлен в силе и Леон поедет его отбывать и снова станет политзаключенным.

В своем последнем слове Леон сказал: "У меня есть маленький сын, у которого 12 марта будет день рождения, и я бы очень хотел встретить его с ним дома".



Леону, как бы это не прозвучало кощунственно в отношении невиновного человека,  повезло - по крайней мере с сыном после полугодового перерыва он встретился и велики шансы, что успеет поздравить его с днем рождения. 

Но в Беларуси и за ее пределами сейчас сотни детей, которые уже давно не видели своих пап и знают о них лишь из редких писем и маминых рассказов.

И если мы не вернем себе наше абсолютное право быть хозяевами своей страны, а все забудем и простим, то этого нам не простят наши дети.
 
 
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Активист штаба Виктора Бабарико Леон Халатрян опубликовал в Инстаграм видео встречи со своим сыном Микаэлем после 6 месяцев пребывания в СИЗО.
 
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